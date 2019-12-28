Video Kayıt Limitleri Android 11 ile Tarihe Gömülecek

Eğer Android işletim sistemine sahip bir telefon kullanıyorsanız, uzun videolar çekmeye çalıştığınızda çektiğiniz videoların bir boyut kısıtlamasına sahip olduğunu göreceksiniz. Google, bu limiti yükseltmek ve hatta mümkünse kaldırmak için uğraşıyor.

Google’ın ürettiği ve geliştirdiği Android işletim sistemi, yıllardır akıllı telefonlarımıza can veriyor. Bu işletim sistemine sahip telefonlar, gün geçtikçe güncelleştirilerek hem daha fazla yeni özelliğe sahip oluyor hem de performans bakımından gelişiyorlar. Google, Android işletim sistemini kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alarak güncellemeye ise fazlasıyla özen gösteriyor.

Bildiğiniz üzere Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda video çekmenin bir boyut sınırı var. Çekilen her bir video en fazla 4 GB olabiliyor ve bu noktadan sonra akıllı telefonunuzun dosya boyutu limitine ulaştığı için video çekmeyi bırakması gerekiyor ancak Android işletim sistemi size bunu fark ettirmeden video çekmeye devam ediyor ancak videonuzu iki farklı dosyaya ayırıyor. Google, bu durumu tersine çevirmek ve video kayıt limitlerini bir nebze daha artırmak istiyor.

Google, 32 GB’a kadar video dosyalarına destek vermeyi planlıyor

XDA Developers’daki bazı geliştiriciler, konuyla ilgili bir AOSP vaadi buldular. Google’ın bundan bir sonraki işletim sistemi olan Android 11’de gerçekleştirilmesi beklenen yeni özellik, video çekme limitlerini daha yukarı bir seviyeye çıkaracak. Google, bir sonraki Android versiyonunda video kaydetme limitini 4 GB’tan 32 GB’a kadar çıkarmayı ve hatta mümkünse bu limiti tamamen ortadan kaldırmayı planlıyor.

Eğer yarım saatlik bir video çekmeye kalkışırsanız, cihazınızda birden fazla dosya görürsünüz. Bunun sebebi, Android işletim sisteminin çektiğiniz videoyu belirlenmiş limitlere göre farklı dosyalara bölmüş olmasıdır. Google yaptığı testlerde bu özelliğin başarılı olduğunu ve Android’in önümüzdeki sürümünde kullanılabileceğini belirtiyor. Bu durum, şu anda var olan 4K video ile önümüzdeki senelerde gelmesi beklenen 8K video kayıtları için oldukça gerekli bir konu olabilir.