Android 11 ile VPN Yönetimi Kolaylaştırıldı

VPN bağlantıları artık Android bildirimlerinde daha önde ve ortada yer alacak. Böylece VPN yönetimi daha kolay hale gelecek.

Mahremiyet sağlamak ve istenmeyen takiplerin önüne geçmek isteyenler VPN hizmetlerini sık sık kullanıyor. Google, VPN yönetimini Android 11 işletim sistemi ile daha önce olduğundan daha kolay hale getiriyor.

Android 11 VPN bağlantısı kurduğunda, akıllı cihaz kullanıcıları ince bir şerit halinde bir bildirim görüyordu. Bu bildirim ise VPN bağlantısının gerçekleştirildiğini gösteriyordu. Bildirimin gri çerçevesi özellikle karanlık modda rahatsızlık verici olabiliyordu.

Android 11 ile yeni VPN

Android 11’in gelişi ile birlikte VPN bağlantıları artık bildirim sekmesinde önde ve ortada yer alıyor. Gri kenarlıklar da kaldırılırken “Cihaz VPN’e bağlandı” ifadesi de “Bu cihaz VPN’e bağlandı” olarak güncellendi.

Bu metne bastığınızda ise size hangi VPN’e bağlı olduğunuzu gösterecek. Burada ayrıca bir de uyarı bulunacak. Bu uyarı ile Android 11 kullanıcıları, VPN servislerinin ağ aktivitelerini e-postalar, uygulamalar ve internet siteleri de dahil olmak üzere izleyebileceği konusunda bilgilendirilecek.

VPN bağlantısı hızlanıyor

Çalıştığınız sektör nedeniyle ya da sık yolculuk ettiğiniz için VPN kullanmanız gerekiyorsa, Android'in hızlı ayarları size neredeyse hiç yorulmadan VPN bağlantısı yapabilme fırsatı verecek. Böylece neredeyse uygulama açmadan bağlantılarınızı gerçekleştirebilmeniz de mümkün hale gelecek.

Bu özelliği aktif hale getirmek için bildirim çubuğunu, hızlı ayarlara erişebilecek kadar aşağı çekmeniz gerekiyor. Ardından da hızlı ayarlarda küçük kalem ikonuna basarak düzenleme moduna giriyorsunuz. Bu noktada da isterseniz bütün VPN uygulamalarına erişecek hızlı bir ayar, isterseniz de belli bir uygulamaya erişecek özel bir ayar yapabiliyorsunuz.

Telefonunuza hali hazırda yüklü olan bir VPN bulunuyorsa, “Hızlı Bağlantı” karesini hızlı ayarlara ekleyebilirsiniz. Ardından tek yapmanız gereken menüden düğmeye basarak bağlantıyı gerçekleştirmek olacak. Böylece bağlantı kurmak çok daha kolay hale gelecek.