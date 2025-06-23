Android 16 güncellemesi için geri sayım resmen başladı. Google, kararlı sürümü Pixel cihazlar için yayımlamışken, diğer markalar da güncelleme takvimlerini netleştirmeye hazırlanıyor. Hâl böyleyken hangi markanın hangi modelleri Android 16’ya geçecek, şimdiden şekillenmeye başladı. Samsung’dan Xiaomi’ye, OPPO’dan Vivo’ya kadar onlarca cihazın yer aldığı kapsamlı listeye birlikte göz atalım.
Google’ın Android 16 sürümünü Pixel cihazlar için duyurmasıyla birlikte gözler bir kez daha “diğer telefonlar ne zaman alacak?” sorusuna çevrildi. Her yeni Android güncellemesinde olduğu gibi bu yıl da kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri, kendi telefonlarının bu listeye girip girmediği oldu. Biz de bu merakı gidermek adına tüm güncelleme alacak modelleri markalarına göre bir araya getirdik.
Android 16 güncellemesini alacak olan modeller
Android 16’nın final sürümü, ilk olarak Google’ın Pixel cihazlarında dağıtıma çıktı. Ancak bu sadece bir başlangıç. Önümüzdeki günlerde diğer markaların da yeni güncellemeyi kullanıcılarına sunması bekleniyor. Android 16 ile birlikte sistem performansı ve güvenliği güçlendirilirken, arayüz tarafında da dikkat çeken değişiklikler yer alıyor. Material You’nun yeni nesil yorumu olan Material 3 Expressive tasarımı, daha akıcı animasyonlar ve kullanıcı deneyimini iyileştiren hareket fiziği gibi detaylar, bu sürümün öne çıkan yenilikleri arasında.
Tabii güncelleme konusunda her markanın kendi yol haritası olduğunu unutmamakta fayda var. Şu ana kadar resmi güncelleme takvimleri açıklanmamış olsa da, geçmiş güncelleme politikalarına bakarak Android 16’nın ulaşacağı cihazlar şimdiden şekillenmeye başladı. Biz de elimizdeki bilgiler ışığında, Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo ve diğer büyük üreticilerin Android 16’yı sunması beklenen modellerini sizler için bir araya getirdik. Hangi telefonların yeni sürüme kavuşma ihtimali yüksek, gelin birlikte bakalım.
Google Pixel modelleri:
- Pixel 6, 6 Pro, 6a
- Pixel 7, 7 Pro, 7a
- Pixel 8, 8 Pro, 8a
- Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a
- Pixel Fold
- Pixel Tablet
Samsung modelleri:
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
- Galaxy S21 FE
- Galaxy Z Fold SE
- Galaxy Z Fold 6, Flip 6
- Galaxy Z Fold 5, Flip 5
- Galaxy Z Fold 4, Flip 4
- Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+
- Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+
- Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A9, A9+
- Galaxy Tab Active 5 Pro, Active 5
- Galaxy A73
- Galaxy A56, A55, A54, A53
- Galaxy A36, A35, A34, A33
- Galaxy A26, A25, A24, A23
- Galaxy A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G), A14 (LTE/5G)
- Galaxy A06 (LTE/5G)
- Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53
- Galaxy M35, M34, M33
- Galaxy M16, M15
- Galaxy M06, M05
- Galaxy F56, F55, F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16, F15, F14 (LTE)
- Galaxy F06, F05
- Galaxy C55
- Galaxy XCover 7, 7 Pro
OnePlus modelleri:
- OnePlus 13, 13s, 13R, 13T
- OnePlus 12, 12R
- OnePlus 11, 11R
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Nord 3
- OnePlus Nord CE 4, CE 4 Lit
- OnePlus Open
- OnePlus Pad, Pad 2, Pad 3
Nothing modelleri:
- Nothing Phone (2), Phone (2a), Phone (2a) Plus
- Nothing Phone (3a), Phone (3a) Pro
- CMF Phone 2 Pro
- CMF Phone 1
Xiaomi modelleri:
Xiaomi:
- Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra
- Xiaomi 14T, 14T Pro
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra
- Xiaomi 13T, 13T Pro
- Xiaomi Civi 5 Pro, Civi 4 Pro, Civi 3
- Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 6 Pro, Pad 6 Max 14
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Redmi:
- Redmi Note 14 (LTE/5G), Note 14 Pro (LTE/5G), Note 14 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 (LTE/5G), Note 13 Pro (LTE/5G), Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi K80, K80 Pro
- Redmi K70, K70 Pro, K70 Ultra
- Redmi K70E
- Redmi K60, K60 Pro, K60 Ultra
- Redmi 14C, 14R
- Redmi 13 (LTE/5G)
- Redmi 13R, 13C (LTE/5G)
- Redmi A4 5G, A4 Pro
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad Pro (Wi-Fi-only, cellular)
- Redmi Pad SE
Poco modelleri:
- Poco F7 Pro, F7 Ultra
- Poco F6, F6 Pro
- Poco X7, X7 Pro
- Poco X6, X6 Pro
- Poco M7, M7 Pro
- Poco M6 (LTE/5G), M6 Plus, M6 Pro (LTE/5G)
- Poco C75, C71
OPPO modelleri:
- OPPO Find N3, Find N3 Flip
- OPPO Find N2, Find N2 Flip
- OPPO Find X8, Find X8 Pro, Find X8 Ultra
- OPPO Find X7, Find X7 Ultra
- OPPO Find X6, Find X6 Pro
- OPPO Reno 14, Reno 14 Pro
- OPPO Reno 13, Reno 13 Pro
- OPPO Reno 13F (LTE/5G)
- OPPO Reno 12, Reno 12 Pro
- OPPO Reno 12F (LTE/5G)
- OPPO Reno 11, Reno 11 Pro
- OPPO Reno 11F
- OPPO A5 (LTE/5G), A5x (LTE/5G), A5 Pro (LTE/5G), A5 Energy
- OPPO F29, F29 Pro
- OPPO F27, F27 Pro
- OPPO F25 Pro
- OPPO K13
- OPPO K12, K12x, K12 Plus
- OPPO Pad 4 Pro
- OPPO Pad 3, Pad 3 Pro
- OPPO Pad SE
vivo modelleri:
- vivo X200, X200 Pro, X200 Pro mini, X200 Ultra
- vivo X200s
- vivo X100, X100 Pro, X100 Ultra
- vivo X100s, X100s Pro
- vivo X90, X90 Pro, X90 Pro+
- vivo X90s
- vivo V50, V50e, V50 Lite (LTE/5G)
- vivo V40, V40 Pro, V40 Lite, V40e, V40 SE
- vivo V30, V30 Pro, V30 Lite 4G, V30e, V30 SE
- vivo T4, T4x, T4 Ultra
- vivo T3, T3 Pro, T3 Ultra, T3 Lite
- vivo T3x
- vivo Y400 Pro
- vivo Y300, Y300 Plus, Y300 Pro, Y300 Pro+
- vivo Y300 GT, Y300t, Y300i
- vivo Y200 4G, Y200+, Y200 Pro
- vivo Y200e, Y200 GT, Y200t, Y200i
- vivo Y39
- vivo Y29 4G, Y29s
- vivo Y19. Y19s Pro
- vivo Pad 5, Pad 5 Pro
- vivo Pad 3, Pad 3 Pro
- vivo Pad SE