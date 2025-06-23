Android 16 güncellemesi için geri sayım başladı. Google, yeni sürümü ilk olarak Pixel cihazlara sunarken diğer markalar da sıraya girdi. Samsung, Xiaomi, OPPO, vivo ve daha birçok markanın Android 16 alacak modelleri netleşmeye başladı.

Android 16 güncellemesi için geri sayım resmen başladı. Google, kararlı sürümü Pixel cihazlar için yayımlamışken, diğer markalar da güncelleme takvimlerini netleştirmeye hazırlanıyor. Hâl böyleyken hangi markanın hangi modelleri Android 16’ya geçecek, şimdiden şekillenmeye başladı. Samsung’dan Xiaomi’ye, OPPO’dan Vivo’ya kadar onlarca cihazın yer aldığı kapsamlı listeye birlikte göz atalım.

Google’ın Android 16 sürümünü Pixel cihazlar için duyurmasıyla birlikte gözler bir kez daha “diğer telefonlar ne zaman alacak?” sorusuna çevrildi. Her yeni Android güncellemesinde olduğu gibi bu yıl da kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri, kendi telefonlarının bu listeye girip girmediği oldu. Biz de bu merakı gidermek adına tüm güncelleme alacak modelleri markalarına göre bir araya getirdik.

Android 16 güncellemesini alacak olan modeller

Android 16’nın final sürümü, ilk olarak Google’ın Pixel cihazlarında dağıtıma çıktı. Ancak bu sadece bir başlangıç. Önümüzdeki günlerde diğer markaların da yeni güncellemeyi kullanıcılarına sunması bekleniyor. Android 16 ile birlikte sistem performansı ve güvenliği güçlendirilirken, arayüz tarafında da dikkat çeken değişiklikler yer alıyor. Material You’nun yeni nesil yorumu olan Material 3 Expressive tasarımı, daha akıcı animasyonlar ve kullanıcı deneyimini iyileştiren hareket fiziği gibi detaylar, bu sürümün öne çıkan yenilikleri arasında.

Tabii güncelleme konusunda her markanın kendi yol haritası olduğunu unutmamakta fayda var. Şu ana kadar resmi güncelleme takvimleri açıklanmamış olsa da, geçmiş güncelleme politikalarına bakarak Android 16’nın ulaşacağı cihazlar şimdiden şekillenmeye başladı. Biz de elimizdeki bilgiler ışığında, Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo ve diğer büyük üreticilerin Android 16’yı sunması beklenen modellerini sizler için bir araya getirdik. Hangi telefonların yeni sürüme kavuşma ihtimali yüksek, gelin birlikte bakalım.

Google Pixel modelleri:

Pixel 6, 6 Pro, 6a

Pixel 7, 7 Pro, 7a

Pixel 8, 8 Pro, 8a

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Samsung modelleri:

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold SE

Galaxy Z Fold 6, Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Flip 4

Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+

Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A9, A9+

Galaxy Tab Active 5 Pro, Active 5

Galaxy A73

Galaxy A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Galaxy A26, A25, A24, A23

Galaxy A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G), A14 (LTE/5G)

Galaxy A06 (LTE/5G)

Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53

Galaxy M35, M34, M33

Galaxy M16, M15

Galaxy M06, M05

Galaxy F56, F55, F54

Galaxy F34

Galaxy F16, F15, F14 (LTE)

Galaxy F06, F05

Galaxy C55

Galaxy XCover 7, 7 Pro

OnePlus modelleri:

OnePlus 13, 13s, 13R, 13T

OnePlus 12, 12R

OnePlus 11, 11R

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 4, CE 4 Lit

OnePlus Open

OnePlus Pad, Pad 2, Pad 3

Nothing modelleri:

Nothing Phone (2), Phone (2a), Phone (2a) Plus

Nothing Phone (3a), Phone (3a) Pro

CMF Phone 2 Pro

CMF Phone 1

Xiaomi modelleri:

Xiaomi:

Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra

Xiaomi 14T, 14T Pro

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra

Xiaomi 13T, 13T Pro

Xiaomi Civi 5 Pro, Civi 4 Pro, Civi 3

Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 6 Pro, Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi:

Redmi Note 14 (LTE/5G), Note 14 Pro (LTE/5G), Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 13 (LTE/5G), Note 13 Pro (LTE/5G), Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R

Redmi K80, K80 Pro

Redmi K70, K70 Pro, K70 Ultra

Redmi K70E

Redmi K60, K60 Pro, K60 Ultra

Redmi 14C, 14R

Redmi 13 (LTE/5G)

Redmi 13R, 13C (LTE/5G)

Redmi A4 5G, A4 Pro

Redmi Pad 2

Redmi Pad Pro (Wi-Fi-only, cellular)

Redmi Pad SE

Poco modelleri:

Poco F7 Pro, F7 Ultra

Poco F6, F6 Pro

Poco X7, X7 Pro

Poco X6, X6 Pro

Poco M7, M7 Pro

Poco M6 (LTE/5G), M6 Plus, M6 Pro (LTE/5G)

Poco C75, C71

OPPO modelleri:

OPPO Find N3, Find N3 Flip

OPPO Find N2, Find N2 Flip

OPPO Find X8, Find X8 Pro, Find X8 Ultra

OPPO Find X7, Find X7 Ultra

OPPO Find X6, Find X6 Pro

OPPO Reno 14, Reno 14 Pro

OPPO Reno 13, Reno 13 Pro

OPPO Reno 13F (LTE/5G)

OPPO Reno 12, Reno 12 Pro

OPPO Reno 12F (LTE/5G)

OPPO Reno 11, Reno 11 Pro

OPPO Reno 11F

OPPO A5 (LTE/5G), A5x (LTE/5G), A5 Pro (LTE/5G), A5 Energy

OPPO F29, F29 Pro

OPPO F27, F27 Pro

OPPO F25 Pro

OPPO K13

OPPO K12, K12x, K12 Plus

OPPO Pad 4 Pro

OPPO Pad 3, Pad 3 Pro

OPPO Pad SE

vivo modelleri: