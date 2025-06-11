Google, çok beklenen Android 16 güncellemesini Pixel telefonlar için resmen yayımladı. Peki güncellemeyle hangi özellikler geliyor? İşte tüm bilmeniz gerekenler.

Google, geçtiğimiz ay düzenlediği geliştirici konferansı I/O 2025’te yeni Android sürümü Android 16 hakkında tasarım başta olmak üzere ilk resmî bilgileri paylaşmıştı. Şimdi ise beklenen gün geldi. Teknoloji devi, Android 16’yı Google Pixel telefonlar için resmen kullanıma sundu.

Android 16, şirketin son yıllarda yayımladığı en erken güncellemelerden biri olarak geliyor. Sürümde Material 3 Expressive tasarım diline geçilecek ve yepyeni özellikler gelecek. Ancak yeni tasarım henüz yayımlanmadı. Gelen bilgilere göre yeni tasarım dili, eylül ayında çıkış yapacak. O tasarım için buradaki içeriğimize göz atabilirsiniz.

Android 16 ile sunulan özellikler:

Sürekli güncellenen bildirimler

Android 16 güncellemesiyle ilgili öne çıkan özelliklerden biri bildirimlerle alakalı. Yeni sürümde bildirimler daha basitleştirilmiş ve güncel hâlde sunulacak. Örneğin bir yemek siparişi verdiniz diyelim. Bu siparişin durumunu görmek için habire o uygulamaya girmeniz gerekmeyecek, sipariş durumunu canlı olarak görüntüleyebileceksiniz.

Canlı güncellemeler ilk başta yolculuk ve yemek teslimatı uygulamalarıyla gelecekmiş. Google; Samsung, OnePlus ve OPPO’nun da özelliği cihazlarına sunması için birlikte çalıştıklarını da açıklamalarına eklemiş.

Tek uygulamadan gelen bildirimler gruplandırılacak

Daha basitleştirilmiş ve anlaşılabilir bir bildirim yapısı olacağını söylemiştik. Android 16 güncellemesiyle birlikte artık tek bir uygulamadan gelen bildirimlerin zorunlu olarak otomatikman gruplandırıldığını göreceğiz. Böylece kullanıcı birbirine karışmış bildirimler görmeyecek, daha düzenli bir bildirim yapısıyla karşılaşacak.

İşitme cihazı kullananlar için büyük yenilikler geliyor

Android 16, erişilebilirlik konusunda ciddi iyileştirmeler sunacak. Yeni sürüm sayesinde işitme cihazı kullanan kişiler, telefonun mikrofonu yardımıyla gürültülü ortamlarda bile hiç zorlanmadan çok daha net çağrılar gerçekleştirme imkânına sahip olacak.

Ayrıca daha kolay erişim için Android 16’da işitme cihazları için yerel kontrol de yer alacak. Bu, artık işitme cihazlarındaki ses seviyesi gibi şeyleri direkt telefondan kontrol edilmesini sağlayacak.

Tek dokunuşla çok daha güvenli bir deneyim

Tabii ki Google, güvenlik konusunu da es geçmiyor. Android 16 ile kullanıcılar, gelişmiş koruma ismi verilen özelliği etkinleştirebilecek. Google’ın en güçlü mobil cihaz koruması olarak adlandırılan bu sistem; sizi online saldırılardan, zararlı uygulamalardan, güvenli olmayan sitelerden korumak için tasarlanmış.

HDR ekran görüntüleri alabileceksiniz

Android 16 ile sunulan en dikkat çekici özelliklerden biri ise ekran görüntüleriyle alakalı. Öyle ki yeni sürüm, kullanıcıların ekran görüntülerine âdeta çağ atlatacak. Yeni sürümle birlikte artık tam HDR ekran görüntüsü almak mümkün hâle gelecek.

Uyarlanabilir yenileme hızı

Google, batara ve performans konusunda da önemli bir yenilikle geliyor. Batarya optimizasyonunu sağlamak ve daha dengeli performans sunmak için çok daha iyi uyarlanabilir ekran yenileme hızı göreceğiz. Bu özellik, ekrandaki içeriğe göre yenileme hızınızı otomatik olarak ayarlayacak.

Android 16’da öne çıkan özellikler bu şekildeydi. Her özellik henüz gelmediğini, tüm özelliklerin ve tasarımın kademeli olarak çıkış yapacağını belirtelim. Android 16’nın şimdilik sadece Pixel telefonlarda olduğunu da ekleyelim. Samsung, Xiaomi ve diğer tüm markalar, Android 16’yı kendi arayüzleriyle birlikte yılın ilerleyen dönemlerinde çıkaracak.