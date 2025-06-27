Android 16, mobil ağ güvenliğine odaklanan yeni bir özellikle geliyor. Telefon, güvenilir olmayan bir ağa bağlandığında kullanıcıyı uyaracak. Yeni özellik özellikle sahte baz istasyonları olarak bilinen stingray cihazlarına karşı geliştirildi. Yeni sistem telefonun konum bilgisi ve kimlik verilerinin izinsiz şekilde ele geçirilmesini engellemeyi amaçlıyor.

Google, Android 16 ile mobil güvenlik tarafında dikkat çeken bir yeniliğe imza atıyor. Yeni sürüm, telefonun sahte ya da güvenli olmayan bir mobil ağa bağlandığını algıladığında kullanıcıyı uyaracak bir sistemle geliyor.

Yeni güvenlik özelliği, “stingray” olarak bilinen sahte baz istasyonlarının tespiti üzerine kurulu. Bu cihazlar, gerçek baz istasyonu gibi davranarak telefonların kendilerine bağlanmasını sağlıyor. Sonrasında da IMEI gibi telefonunuza ait özel bilgiler toplanabiliyor. Hatta telefon, daha eski ve güvensiz iletişim protokollerine zorlanarak SMS’lerin ve aramaların izlenmesine açık hâle geliyor.

Alarm sistemini devreye sokacak

Android 16, bu tür bağlantılar algılandığında ağla ilgili bir bildirim göstererek kullanıcıyı bilgilendirecek. Yeni donanım gerektirdiği için bu özellik yalnızca Android 16 ile gelen yeni cihazlarda, örneğin Pixel 10 gibi modellerde aktif olacak. Güvenli olmayan bağlantılar ya da kimlik bilgisi talep eden ağlar bu sistem tarafından tanınarak engellenebilecek.

Son dönemde sahte baz istasyonları, sadece güvenlik güçleri tarafından değil, dolandırıcılar tarafından da kullanılıyor. Türkiye’de de bu tür cihazlarla yapılan dolandırıcılık girişimleri tespit edilmiş, bazı yabancı uyruklu kişiler suçüstü yakalanmıştı. Bu cihazlarla kullanıcıların telefonlarına sahte mesajlar gönderilip ödeme talebinde bulunulmuştu.

Android 16 ile gelen bu yeni güvenlik bildirimi, telefonun seni gizlice takip etmeye çalışan sahte ağlara karşı önceden uyarmasını sağlıyor. Şimdilik sadece bazı yeni cihazlarda çalışacak gibi görünüyor ama ilerleyen dönemde daha fazla modele gelmesi bekleniyor.