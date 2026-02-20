Tümü Webekno
Android Telefon Kullanmak Tehlikeli mi? Google, 2025'te Tespit Edilen Zararlı Uygulama Sayısını Açıkladı

Google, 2025 yılında Android kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye atan uygulamalara ilişkin istatistiklerini yayımladı. Yapılan açıklamada, Google Play Protect'in dolandırıcılardan daha hızlı geliştiği vurgusu yapıldı. İşte o rakamlar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan tüm Android kullanıcılarını ilgilendiren bir açıklama geldi. Şirket, 2025 yılına ilişkin zararlı uygulamalar istatistiklerini yayımlayarak geçtiğimiz yıl boyunca güvenlik adına neler yaşandığını ilan etmiş oldu.

Google tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılında 1,75 milyonun üzerinde uygulama, çeşitli politikaları ihlal ettiği için, yani kötü amaçlı olduğu için Google Play'den engellendi. Ayrıca 80 binden fazla geliştiriciye ait hesap, kötü amaçlı olduğu gerekçesiyle yasaklandı. Google, 255 binin üzerinde uygulama için de düzeltme işlemi yaptırdığını açıkladı.

Google Play dışından 27 milyon uygulama için işlem yapıldı!

Google, geçtiğimiz yıl boyunca sadece Google Play üzerinden güvenlik kontrolü sağlamadı. Google Play Protect aracılığı ile günde 350 milyardan fazla Android uygulamayı tarayan şirket, 27 milyondan fazla uygulama için kullanıcılara uyarı gönderdi. Ayrıca bunların bir bölümü riskli kategoride yer aldığı için yükleme işlemi de doğrudan engellendi.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre dolandırıcılar, her geçen gün daha iyi taktiklerle kullanıcıları hedef alıyorlar. Ancak Google Play Protect'in dolandırıcılardan daha hızlı geliştiğini aktaran yetkililer, yapılan iş birlikleri ve yapay zekâ etkisi ile kullanıcıları çok daha iyi bir şekilde koruyabildiklerini ifade ettiler.

