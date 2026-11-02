Android Auto'ya "İş Modu" Geliyor (Mesainiz Yakında Araç İçine Taşınabilir)

Android Auto için test edilen yeni İş Modu, kurumsal toplantı ve bildirim kontrollerini doğrudan araç gösterge paneline taşımaya hazırlanıyor.

Android Auto'nun son güncellemesinde ortaya çıkan yeni bir özellik, iş yaşamını otomobillere taşımaya hazırlanıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yapılan kod incelemelerinde keşfedilen "İş Modu", sürücülerin araç ekranı üzerinden iş profillerini yönetebileceğini gösteriyor ancak bu yenilik, yolculuk sırasında işle ilgili bildirimlerin ve toplantıların araca taşınması nedeniyle iş-yaşam dengesini bir tık zorlayabilir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yeni "İş Modu" neleri kapsıyor?

Android Authority’nin Android Auto 18.0.664204 sürümünde yaptığı inceleme, Google'ın yeni bir "İş Modu" (Work Mode) düğmesini test ettiğini ortaya çıkardı.

Araç içi uygulama menüsünde küçük bir evrak çantası simgesiyle beliren bu özellik şu an için henüz aktif çalışmıyor ancak sistemin telefonlardaki "İş Profili" (Work Profile) entegrasyonunu doğrudan araç paneline getireceğini işaret ediyor.

Sürüş sırasında toplantı ve bildirim yönetimi

Şu anda Android Auto, Microsoft Teams ve Google Meet gibi uygulamaların şirket profili hesaplarında kısıtlı çalışmasına izin veriyor, yaklaşan toplantıları veya geçmişi tam olarak göstermiyor.

Yeni özelliğin, hareket hâlindeyken iş görüşmelerine katılmayı kolaylaştırması ya da tek bir dokunuşla işle ilgili tüm bildirimleri susturarak kişisel sürüşe geçişi pratikleştirmesi hedefleniyor. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.