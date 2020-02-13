Android’in Babası Andy Rubin’in Şirketi Essential, Kapanıyor

Android’in babası olarak bilinen ünlü yazılımcı, mühendis ve girişimci Andy Rubin, üç sene önce açtığı akıllı telefon firması Essential Products’ın kapatılacağını duyurdu. Şirket, Project Gem kod adlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyordu.

İlk çıktığı dönemde yenilikçi tasarımıyla kendine ait bir hayran kitlesi yaratan akıllı telefon şirketi Essential Products, kapatılacağını duyurdu. Başında Android’in yaratıcısı kabul edilen Andy Rubin’in bulunduğu şirket, kurulduktan 3 yıl sonra kapatılacak. Essential, kapatılma kararını açıklamadan önce “Project Gem” isimli son derece farklı bir tasarıma sahip telefonun geliştirme sürecindeydi.

İlk olarak Ekim 2019’da Rubin tarafından açıklanan Project Gem, şirketin kapatılma kararı almasına neden olmuş gözüküyor. Bir blog yazısında konuşan Rubin, Project Gem’i müşterilere sunmak için net bir yol bulamadıklarını söyledi ve “Bunu göz önünde bulundurarak operasyonu durdurma ve Essential Products’ı kapatmak gibi zor bir karar aldık” diyerek kötü haberi verdi. Essential Products ile birlikte, şirketin 2018’de satın aldığı Newton Mail’in de kapatılacağı duyuruldu.

Essential Phone’a Güncelleme Devam Edecek

Andy Rubin, halihazırda Essential Phone kullanan kişilerin güncelleme almaya devam edeceğini açıkladı. Bu desteğin ne kadar süreceği ise şu an bilinmiyor.

Essential Products Ne Yapmıştı?

İlk telefonunu 2017 yılında Essential Phone ismiyle çıkaran şirket, o yıllarda büyük bir ilgi görmüştü. Dönemine göre başarılı özelliklerle gelen telefon Android’in geliştiricisinin elinden çıkmış olduğu için de ayrı bir ilgi kazanmıştı. Üstelik bu telefon, çentik kullanarak paneli tamamen ekran olarak kullanan ilk cihaz da olmuştu. Bu telefondan bir ay sonra iPhone X çıktığında, çentikler telefon piyasasının yeni trendi olmuştu. Essential Products’ın en iyi yaptığı şey ise yazılım desteğiydi. Şirket, bu telefonun yazılımını Eylül 2019’a kadar güncellemeye devam etti, üstelik Android 10’un geldiği ilk cihazlardan biri de bu telefonlar olmuştu.

Diğer telefon üreticileri gibi daha güvenli tasarımlarla piyasaya girmeyip yenilikler deneyen Essential Products, son olarak Project Gem isminde bir akıllı telefon projesine başlamıştı, ancak bu cihaz için yeterli pazara ve yatırımcıya ulaşamadı. Bu durum da bizi bugünkü senaryoya getirdi. Eğer bu proje hayata geçseydi, muhtemelen telefonun ismi Essential Phone 2 olacaktı.

Essential kapanacak olsa da Android’in geliştiricisi Andy Rubin’i gelecekte farklı projelerde görmeyi umuyoruz.