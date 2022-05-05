Yapılan yeni bir çalışma, Android ve iOS kullanıcılarını karşılaştırarak kimin daha iyi ve güvenli araba sürdüğünü ortaya çıkardı. Veriler incelendiğinde Android sahiplerinin iOS sahiplerinden çok daha iyi sürücüler olduğu görüldü.

Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımızın adeta bir parçası hâline gelen akıllı telefonlar, her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Yapılan araştırmalar da dünyada 6 milyardan fazla insanın akıllı telefon kullandığını ortaya koyuyor. Tabii ki bu tarz cihazlarda kullanılan işletim sistemleri de oldukça tüketiciler için önem taşıyan bir konu.

Geçtiğimiz haftalarda en popüler işletim sistemleri olan Android ve iOS’un dünya çapında kullanım oranlarının açıklandığını sizlerle paylaşmıştık. Bu veriler, Android’de düşüş, iOS’ta ise artış yaşandığını ortaya koymuştu. Küresel pazara hakim olan bu işletim sistemleri hakkında yapılan bazı tuhaf araştırmaların da olduğunu söylemek gerek. İşte son zamanlarda yapılan yeni bir çalışma da bunlardan biri.

Android kullanıcılarının iOS kullananlardan daha iyi sürücüler olduğu ortaya çıktı

ABD merkezli Jerry isimli bir şirket, Android kullanıcılarının mı yoksa iOS kullanıcılarının mı daha iyi sürücü olduklarını keşfetmek için bir çalışma yürüttü. 20.000’den fazla sürücüden 14 günlük sürede elde edilen ve milyonlarca kilometrelik sürüş bilgilerini içeren verileri inceleyen şirket, Android ve iOS kullanan araç sahiplerini hızlanma, frenleme, dikkat dağınıklığı gibi birçok kategoride karşılaştırarak bir sürüş skoru elde etti.

Sonuçlar incelendiğinde Android kullanan insanların iOS kullananlardan çok daha iyi sürücü olduğu ortaya çıktı. Veriler; hızlanma, dikkat dağınıklığı, viraj alma gibi kategorilerde Android kullananların üstünü olduğunu ortaya koydu.

Ayrıca iPhone sahiplerinin araç kullanırken telefonlarına daha fazla bakma olasılığının diğerlerine göre çok daha fazla olduğu da şirket verilerinde gözlemlendi. Zaten en büyük farkın ‘Dikkat Dağınıklığı’ kategorisinde oluştuğunu gördüğümüzde de bu durumu anlıyoruz.

Jerry, son olarak açıklamalarına Android kullananların yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim gibi konular fark etmeksizin üstün geldiğini ve daha güvenli araba kullandığını da ekledi. Bunun yanı sıra Android kullanıcılarının daha açık, alçak gönüllü, dürüst olduğu ve lüks, sosyal statü gibi konulara daha az önem gösterdiği belirtildi.