Google, Android cihazlar için yeni bir özellik duyurdu. "Ses Bildirimleri" olarak isimlendirilen bu özellik, duyma güçlüğü çeken ya da hiç duyamayan kullanıcılara çevredeki seslerin bildirilmesini sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar, akan suyun ya da ağlayan bir bebeğin sesinden, telefonları aracılığıyla bilgi sahibi oluyorlar.

ABD merkezli teknoloji devi Google, işitme engelli ya da duyma kaybı yaşayan kullanıcılar için yeni bir özellik geliştirdiğini duyurdu. "Ses Bildirimleri" olarak isimlendirilen ve "Canlı Altyazı" uygulamasını destekleyen tüm cihazlarda kullanılabilen bu özellik, dışarıdan gelen bazı seslerin otomatik olarak algılanıp, kullanıcıya bildirilmesini sağlıyor.

Ses Bildirimleri özelliğinin en etkileyici yanı, tamamen çevrimdışı olarak çalışıyor oluşu. Yani kullanıcılar, internet bağlantıları olmadıklarında da bu özellikten faydalanabiliyorlar. Google, bu özelliği sağlayabilmek için yapay zeka kullandığını, makine öğrenimi tekniğiyle internete ihtiyaç duyulmadığını söylüyor. Peki bu özellik hangi sesleri algılıyor?

Ses Bildirimleri özelliği ile 10 farklı sesin algılanıp, bildirilmesi mümkün

Google tarafından yapılan açıklamalara göre Ses Bildirimleri özelliği, on farklı sesin algılanmasına imkan sağlıyor. Bu sesler, şu şekilde belirlenmiş durumda:

Duman ve yangın alarmları

Sirenler

Bağırma sesleri

Bebek sesleri

Kapı zili

Bir yere vurma sesleri

Köpek havlaması

Herhangi bir cihazdan çıkan bip sesi

Su sesi

Sabit telefonun çalma sesi

Ses Bildirimleri özelliği nasıl kullanılır?

Google'ın Ses Bildirimleri özelliği Pixel cihazlar ile bazı Android telefonlarda kullanılabiliyor. Bu özelliğin kullanılabilmesi içinse şu adımların uygulanması gerekiyor.

Telefonunuzda Canlı Altyazı isimli uygulamanın yüklü olduğundan emin olun. Uygulamaya Google Play Store 'dan erişmek için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

isimli uygulamanın yüklü olduğundan emin olun. Uygulamaya 'dan erişmek için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Önce Ayarlar menüsüne, ardından da " Ses Bildirimleri " alt menüsüne giriş yapın. (Bazı cihazlarda Duyma desteği bölümü aracılığıyla Ses Bildirimleri'ne erişebilirsiniz.)

" alt menüsüne giriş yapın. (Bazı cihazlarda bölümü aracılığıyla Ses Bildirimleri'ne erişebilirsiniz.) Ses Algılayıcılar ya da Ses Bildirimleri olarak isimlendirilen bölümü kullanarak hangi seslerin bildirimlerinin gönderileceğini seçin.

gönderileceğini seçin. Bazı sesler için kayıt yapılması istenmektedir. Örneğin bir kapı zilini manuel olarak tanımlayıp, sadece o ses duyulduğunda bildirim alabiliyorsunuz. Bunun gibi seçenekleri kendiniz için ayalayın.

tanımlayıp, sadece o ses duyulduğunda bildirim alabiliyorsunuz. Bunun gibi seçenekleri kendiniz için ayalayın. Bildirimleri nasıl alacağınızı da "Bildirim Tercihleri" menüsü altında göreceksiniz. Burada titreşim ya da ekran aydınlatması gibi seçenekler sunuluyor. Bu seçenekleri tercihlerinize göre ayarlayın.

Duyma kaybı yaşayan ya da hiç duyamayan kullanıcılar için çok faydalı olacak gibi görünen bu özellik, şu an için en azından bazı Android telefonlarda yeteri kadar işlevsel çalışmıyor. Bunun neden kaynaklandığını bilemiyoruz ancak muhtemelen Canlı Altyazı özelliği henüz bazı cihazlarda güncellenmemiş durumda. Bu güncelleme gerçekleştiğinde, Ses Bildirimleri kullanılabilir olacak gibi görünüyor.