Enis Kirazoğlu'nun kurucusu olduğu Phew Phew Games'in ilk oyunu Anomaly Agent, bugün çıkış yaptı. İşte oyun hakkında tüm bilmeniz gerekenler.

Türkiye’de oyun dünyasının tanınan isimlerinden olan Enis Kirazoğlu, Phew Phew Games isimli bir oyun şirketiyle karşımıza çıkmıştı. Şirketin ilk oyunu olacak Anomaly Agent da merakla bekleniyordu. Nihayet beklenen gün geldi.

Anomaly Agent, bugün itibarıyla piyasaya sürüldü. Oyun, PC, Steam Deck, Xbox One ve Xbox Series X/S platformları için çıkış yaptı. Nintendo Switch için ise yarın gelecek.

Enis Kirazoğlu, oyunun çıkışını böyle duyurdu

Anomaly Agent fragmanı

Anomaly Agent konusu

Aksiyon-platform türünde olan ve cyberpunk bir evrende geçen oyunda anomali olaylarını çözen bir ajanı kontrol ediyoruz. Phew Phew Games, oyunu şöyle tanımlıyor: “Bu cyberpunk temalı aksiyon-platform oyununda anomali olaylarını çözen bir ajansın. Synthwave müzikler eşliğinde çatışmalara gir, seçimlerinle hikâyeye etki et, akrobatik hareketlerle engelleri aş! Zamanın büküldüğü bu macerada birbirinden özel ekipmanlar kullanarak anomalileri durdur!”

Anomaly Agent sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: Windows 7+

Windows 7+ İşlemci: Intel i5+

Intel i5+ Bellek: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870

GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870 Depolama: 500 MB

500 MB DirectX: Sürüm 10

Anomaly Agent fiyatı

Steam İndirimle 3,99 dolar (120,63 TL) - Normal fiyatı 4,99 dolar (150,88 TL) Xbox İndirimle 126,43 TL - Normal fiyatı 148,75 TL

*Oyunun Steam sayfasına buradan, Xbox sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Oyun, ilk haftasına özel her iki platformda da indirimle çıkış yaptı. 31 Ocak'a kadar sürecek bu kampanyada, Steam'de %20'lik, Xbox'ta ise %15'lik indirim görüyoruz.