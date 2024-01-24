Türkiye’de oyun dünyasının tanınan isimlerinden olan Enis Kirazoğlu, Phew Phew Games isimli bir oyun şirketiyle karşımıza çıkmıştı. Şirketin ilk oyunu olacak Anomaly Agent da merakla bekleniyordu. Nihayet beklenen gün geldi.
Anomaly Agent, bugün itibarıyla piyasaya sürüldü. Oyun, PC, Steam Deck, Xbox One ve Xbox Series X/S platformları için çıkış yaptı. Nintendo Switch için ise yarın gelecek.
Enis Kirazoğlu, oyunun çıkışını böyle duyurdu
Anomaly Agent fragmanı
Anomaly Agent konusu
Aksiyon-platform türünde olan ve cyberpunk bir evrende geçen oyunda anomali olaylarını çözen bir ajanı kontrol ediyoruz. Phew Phew Games, oyunu şöyle tanımlıyor: “Bu cyberpunk temalı aksiyon-platform oyununda anomali olaylarını çözen bir ajansın. Synthwave müzikler eşliğinde çatışmalara gir, seçimlerinle hikâyeye etki et, akrobatik hareketlerle engelleri aş! Zamanın büküldüğü bu macerada birbirinden özel ekipmanlar kullanarak anomalileri durdur!”
Anomaly Agent sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim sistemi: Windows 7+
- İşlemci: Intel i5+
- Bellek: 2 GB
- Ekran Kartı: GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870
- Depolama: 500 MB
- DirectX: Sürüm 10
Anomaly Agent fiyatı
|Steam
|İndirimle 3,99 dolar (120,63 TL) - Normal fiyatı 4,99 dolar (150,88 TL)
|Xbox
|İndirimle 126,43 TL - Normal fiyatı 148,75 TL
*Oyunun Steam sayfasına buradan, Xbox sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.
Oyun, ilk haftasına özel her iki platformda da indirimle çıkış yaptı. 31 Ocak'a kadar sürecek bu kampanyada, Steam'de %20'lik, Xbox'ta ise %15'lik indirim görüyoruz.