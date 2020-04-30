Apex Legends'a 5. Sezonda Gelecek Yeni Karakterin Videosu

Son zamanların en popüler Battle Royale oyunlarından bir tanesi olan Apex Legends, 5. sezonunu resmi olarak başlatmak için çalışıyor. Başlangıç tarihi 12 Mayıs olarak açıklanan yeni sezon için bugün Loba karakterinin etrafında dönen bir tanıtım videosu yayınlandı.

Respawn Entertainment ve Electronic Arts ortaklığında geliştirilip geçtiğimiz senenin şubat ayında piyasaya sürülen ve ücretsiz olmasıyla pek çok kişinin ulaşabildiği bir oyun olan Apex Legends bilindiği üzere 5. sezonu için geri sayım yapıyor.

12 Mayıs olarak bildirilen lansman tarihi öncesinde oyunun hayranlarının gözü yayınlanan yeni tanıtım videolarında. Bugün akşam saatlerinde Apex Legends’ın resmi YouTube kanalında yayınlanan yeni video da oldukça yüksek izleme sayısına ulaştı.

Loba karakteri, yeni sezonda yer alacak:

Apex Legends karakterlerinden Loba’ya odaklanan ve Legacy of a Thief ismi verilen yeni fragman sayesinde daha önce tartışılan karakterin yeni sezonda var olup olmayacağına dair söylentiler olumlu yönde doğrulanmış oldu.

Oyundaki yeni karakterlerden biri olan Loba’nın böylece oyuna devam edeceği kesinlik kazandı. Videoda Loba karakterinin küçük bir kız çocuğuyken öldürülen anne ve babasının ardından giriştiği uzun ve tehlikeli yolculuk tanıtıldı.

Oyunun hayranlarının bileceği gibi ilk kez 4. sezonda ismi geçen karakterin şimdi intikam için geri döndüğü yorumları yapıldı. Yayınlanan videonun sonunda asistanının aradığı kişiyi bulması üzerine sinirli bir ifadeyle görünen Loba’nın oyuna dâhil olması bu şekilde gerçekleşti. Videonun ismi, müziği ve senaryosuna bakılırsa yeni temanın hırsızlık ve gizemle ilgili olduğuna dair söylentiler de doğrulanmış gibi görünüyor.

Şu an oyunun sınırlı süreli moda sahip olduğunu da hatırlatmakta yarar var ve bu modun 5. sezonun başlangıcına kadar aktif olacağı da söyleniyor. Tüm bu gelişmeler, Apex Legends’ın bir süre daha hiçbir yere gitmeyeceğini net olarak gösteriyor. Zaten Respawn’ın yayınladığı yeni iş ilanı, oyunun bu sene içerisinde yeni nesil konsollara geleceğini göstermiş ve büyük heyecan yaratmıştı. Her adımı merak uyandıran oyunun 12 Mayıs tarihine kadar daha nelerle ortaya çıkacağı oyun tutkunları tarafından ilgiyle takip edilen bir diğer şey.