Apex Legends'a Yeni Karakter Gelebileceğini Gösteren GIF

Geçtiğimiz yılın şubat ayında Electronic Arts tarafından piyasaya sürülen ücretsiz Battle Royale oyunu Apex Legends, resmi Twitter hesabı üzerinden gizemli bir GIF paylaştı. Merak uyandıran GIF, oyuna yakın zaman sonra yeni bir robot karakterin eklenebileceğine işaret ediyor.

Geçtiğimiz yıl, PUBG ve Fortnite’ın hegemonyasındaki Battle Royale dünyasına iddialı bir giriş yapan Apex Legends, kısa sürede hatrı sayılır bir oyuncu tabanına ulaşmıştı. Çıktığı ilk gün 1 milyon oyuncuyu gören oyun, şimdilerde eskisi kadar popüler olmasa da, hala Battle Royale türünün en çok oynanan oynanan yapımlarından biri konumunda.

Apex Legends’ın geliştiricisi Respawn Entertainment, oyun etrafındaki heyecanı diriltmek ve yeni oyuncular kazanmak için son dönemde pek çok yeniliğe imza atıyor. Son olarak, oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan bir paylaşım, Apex Legends’a “Simulacrum” adında yeni bir robot karakterin eklenebileceğini gösteriyor.

Apex Legends'ın Twitter hesabından yapılan paylaşım

GIF’te yer alan ifadelerde, Simulacrum’un robotik spektrumunda android’ler ve cyborg’lar arasında bir yerde olduğu söyleniyor. Simulacra karakteri, Respawn Entertainment’ın imzasını taşıyan bir başka video oyunu Titanfall’da karşımıza çıkmıştı. GIF'e göre Simulacrum’lar aynaya baktıklarında eski bedenlerini görmelerine neden olan programlama nedeniyle kendilerini hala insan olarak görüyor. GIF ayrıca “TRIAL_7578” (DENEME_7578) olarak adlandırılıyor.

Apex Legends'taki birçok cyborg karakterinden biri olan Octane

Apex Legends’ın resmi Twitter hesabından yapılan bu paylaşım, oyuna yakın zamanda yeni bir karakterin ekleneceğini göstermesine rağmen, kesin bilgiler için Respawn cephesinden gelecek açıklamayı beklemek durumundayız. Apex Legends'ın gelecek sezonu 12 Mayıs'ta başlayacak. Bu aynı zamanda yeni karakterin de çıkış tarihi olabilir.

Electronic Arts CEO’su Andrew Wilson, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Apex Legends’ın 2020 yılında yeni platformlar ve yeni bölgelerde yayınlanacağını duyurmuştu. Dün ise Respawn Entertainment’ın yayınladığı bir iş ilanı PlayStation 5 ve Xbox Series X'e gelebileceğine işaret etmişti.