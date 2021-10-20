Popüler battle royale FPS oyunu Apex Legends, yeni sezonlarıyla güncellenmeye devam ediyor. Çoğu oyuncunun beğenisini kazanan ve hala aktif olarak oynanmaya devam eden Apex Legends hakkında yeni oyuncuların aklında popüler bir soru mevcut. Apex Legends sistem gereksinimleri nedir? İşte bu sorunun cevabı ve oyun hakkında tüm detaylar yazımızda.

Titanfall serisi, Star Wars: Jedi Fallen Order gibi yapımlardan tanıdığımız Amerikan video oyun geliştirici şirketi Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Apex Legends, 4 Şubat 2019 tarihinde piyasaya sürüldü. Oyunun yayıncısı ise oldukça popüler bir geliştirici ve yayıncı oyun şirketi olan Electronic Arts.

Battle Royale oyunlarının oyun sektörünü domine ettiği bir dönemde farklı tarzıyla ortaya çıkan FPS Battle Royale oyunu Apex Legends, çıkışıyla birlikte YouTube ve Twitch gibi platformlarda da yayıncılar tarafından oldukça fazla oynandı ve hızlı bir şekilde büyüdü. Peki Apex Legends sistem gereksinimleri nedir? Kaç GB ve nasıl bir oyun? İşte ayrıntılar:

Apex Legends Sistem Gereksinimleri:

Minimum

İşletim Sistemi : Windows 7 (64-bit)

: Windows 7 (64-bit) İşlemci : Intel Core i3-6300 3.8GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz

: Intel Core i3-6300 3.8GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz Bellek : 6GB

: 6GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7730 (1 GB)

: NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7730 (1 GB) Depolama : 22 GB kullanılabilir alan

: 22 GB kullanılabilir alan DirectX: 11

Önerilen(60 FPS)

İşletim Sistemi : Windows 7 (64-bit)

: Windows 7 (64-bit) İşlemci : Intel i5 3570K ya da eş değeri

: Intel i5 3570K ya da eş değeri Bellek : 8GB

: 8GB Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290 (8 GB)

: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290 (8 GB) Depolama : 22 GB kullanılabilir alan

: 22 GB kullanılabilir alan DirectX: 11

Apex Legends oynayabileceğiniz bir bilgisayarın fiyatı ne kadar?

Oyunun sistem gereksinimlerini belirttik. Peki bu oyunu oynayabileceğimiz bir bilgisayar acaba ne kadar ediyor? Oyunun sistem gereksinimlerine bakıldığında önerilen ayarlarda GTX 970 ekran kartı ve i5 3570K işlemci görüyoruz.

Bu donanımlar günümüze göre geri kalmış ancak döneminin iyi donanımlarından bazıları. Bu özelliklere sahip bir bilgisayarın ederi şu anda 3000 - 4000 TL arasında değişkenlik gösterebilir. Piyasa fiyatları özellikle eski donanımlarda oldukça farklı olabiliyor ancak ortalama eder bu aralıkta diyebiliriz.

Apex Legends nasıl bir oyun?

Apex Legends, oldukça yüksek tempolu ve haritası oldukça büyük bir battle royale FPS oyunu. Oyunda 3’er kişilik takımlar halinde bir mücadele gerçekleştiriyoruz. Oyunun diğer yapımlara göre öne çıkan özelliği ise farklı yeteneklere sahip karakterler içermesi. Her karakterin pasif ve ultimate yeteneği bulunmakta ve bunlar oyunun dengelerini değiştirmekte. Savunma, Saldırı, Keşif ve Destek sınıflarından farklı karakterler ile takımınız kimyasını iyi bir seviyede tutup taktiksel bir oyun sergileyerek düşmanlarınızı alt edebilirsiniz.

Oyunun dünyası ise gelecek ve bilim kurgu öğelerini içeriyor. Silahlar oldukça modern ve teknolojik. Oyunda Keskin Nişancı tüfeği, hafif makineli tüfek, ağır saldırı tüfekleri ve daha birçok silah tipi bulunuyor. Bunların dışında ölen takım arkadaşınızın ölünce düşürdüğü kartını 90 saniye içerisinde ‘’Beacon’’ adı verilen canlandırma istasyonlarına götürmeniz gerekiyor. Bunu yaptığınızda takım arkadaşınız oyuna geri katılabiliyor. Özetlemek gerekirse yüksek temposu ve akıcı oynanışıyla Apex Legends, Battle Royale oyunlarının arasında önemli bir yere sahip.

Apex Legends inceleme puanları:

IGN - 9/10

PC Gamer - 93/100

Metro GameCentral - 6/10

GamesRadar+ - 5/5

Game Informer - 9.3/10

God is a Geek - 9/10

Game Rant - 4/5

‘’Apex Legends sistem gereksinimleri nedir?’’ yazımızın sonuna geldik. Sizler Apex Legends hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyunu hala oynuyor musunuz? Oyunun size göre artılarını ve eksilerini yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.