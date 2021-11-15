Apexmasters Turkish Drift Series ve Türkiye Drift Şampiyonası'nın son yarışı, 20-21 Kasım tarihlerinde İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde gerçekleşecek. Yarışa kısa bir süre kala Webtekno okurlarına harika bir sağ koltuk deneyimi yaşatmak için minik bir sorumuz olacak.

Apexmasters Turkish Drift Series ve Türkiye Drift Şampiyonası, 20-21 Kasım İzmir Ülkü Yarış Pisti’nde gerçekleşecek son yarışla birlikte sezonu kapatmaya hazırlanıyor. Birkaç gün sonra, birbirinden yetenekli pilotların kapı kapıya verdiği mücadeleye hep birlikte tanıklık edeceğiz.

Yarışa az bir zaman kalmışken Dumanlı Hava Sahası’na katılacak veya katılmak isteyen Webtekno okurlarına tatlı bir sürpriz yapmak istedik. Eğer drift yapmaya siz de meraklıysanız, hediye bilet kazanan 3 Webtekno okurundan biri olup profesyonel drift pilotlarının sağ koltuğunda mükemmel bir drift deneyimi yaşayabilirsiniz.

Sağ koltukta yanlamak için:

Hediye bilet kazanmak son derece basit. Yapmanız gereken tek şey, aşağıdaki sorumuza en yaratıcı cevabı vererek bizlere e-posta göndermek.

Hediye bilet için sorumuz:

"Eğer siz de Apex Masters’ta yarışacak olsaydınız drift aracınızın arkasına ne yazdırırdınız?"

Bu soruya cevaplarınızı [email protected] adlı e-posta adresimize gönderebilirsiniz. Verilen cevaplardan en yaratıcı olanları, yarıştan iki gün önce (19 Kasım) açıklayacağız. Cevaplarla birlikte sizlerle iletişime geçebilmemiz için telefon numaralarınızı da yazmayı unutmayın.

Önceki yarışta neler oldu?

Hatırlayacak olursanız önceki yarışın haberini sizlerle daha önce paylaşmıştık. İzmit Körfez Pisti’nde gerçekleşen bu yarışın galibi, hem drift hem de müzik dünyasında kendisine saygın bir yer edinen Doğukan Manço oldu. 46 kapı numarasıyla yarışan Manço’nun hemen ardından gelen isimler ise Reza Fahim ve Ertekin Tekneci’ydi.

2021 yılının son yarışı ise daha önce de belirttiğimiz gibi İzmir Ülkü Yarış Pisti’nde gerçekleşecek. Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarının, pazar günü saat 13.00’da da yarışın başlayacağı bu soluksuz mücadeleyi canlı görmek isteyen drift severler, sadece 10 TL karşılığında Apexmasters Turkish Drift Series ve Türkiye Drift Şampiyonası’nı tribünlerden izleyebilirler.

Önemli not:

Hediye bileti kazananlar, piste çıkmayı kabul ettikleri zaman tüm sorumluluğun kendilerinde olduğunu da peşinen kabul ederler. Bu husus için drift turundan önce sağ koltukta oturacak kişilerin tüm sorumlulukların onlarda olduğuna dair bir kağıt imzalaması gerekir. Ayrıca bu kişilerin, pilotların da sağlığını tehlike altına atmaması adına HES kodlarını bildirmesi zorunludur.