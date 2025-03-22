Steve Jobs ile Steve Wozniak tarafından üretilen ve çalışabilir duruma getirilen bir Apple-1, dudak uçuklatan bir fiyata satıldı. Açık artırmayı gerçekleştiren müzayede evi, Apple-1'i kimin aldığını açıklamadı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan bilgisayarı "Apple-1" çıkarıldığı açık artırmada dudak uçuklatan bir fiyata satıldı. Seri numarası #91 olan Apple-1, bizzat Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından üretilmişti.

Bugün bir Apple-1'in çalışır durumda olması pek de beklediğimiz bir şey değildir. Ancak açık artırmaya çıkarılan bu bilgisayar, Corey Cohen isimli bir Apple uzmanı tarafından özenle restore edildi ve yeniden çalıştırıldı. Kozmetik durumu ile 10 üzerinden 8 puan verilen Apple-1'i kimin satın aldığı ise açıklanmadı.

Apple-1 için tam 375 bin dolar ödendi!

RR Auction isimli müzayede evinin açık artırmaya çıkardığı Apple-1 için ödenen tutar, bugünün kuru ile 14 milyon 240 bin TL'ye denk gelen 375 bin dolardı. Bilgisayarın yanında bizzat Steve Jobs ile Steve Wozniak tarafından yazılmış bir kılavuza da ev sahipliği yapan Apple-1, parasını sonuna kadar hak etmiş gibi görünüyor.

Açık artırmaya ilişkin açıklamalarda bulunan isim, RR Auction üst yöneticilerinden Bobby Livingston oldu. Livingston, "Apple-1'e sahip olmak, bir bilgisayara sahip olmaktan daha fazlasıdır. Bu bir tarih parçasıdır." ifadesini kullandı.