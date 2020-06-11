Apple'dan 9 Yeni iPhone ve 1 Yeni Mac İçin EEC Başvurusu

WWDC20 öncesi Apple'ın yeni ürünleri, Avrasya Ekonomi Komisyonu (EEC) veritabanında ortaya çıktı. 2020'de piyasaya sürülmesi beklenen ürünler arasında 9 yeni iPhone ve yeni bir Mac mevcut. Birçok Apple hayranı, bu gizemli Mac'in bu ay WWDC20’de tanıtılacak yeni bir iMac olmasını umuyor.

EEC veritabanından gelen bilgiler, Apple'ın yeni nesil iPhone 12 serisi için ikinci doğrulama ve test aşamasını tamamlamaya yakın olduğunu bildiren bir haberin yayınlanmasından sadece bir gün sonra ortaya çıktı. Bu gelişmenin iddiaları doğrular nitelikte olduğu savunuluyor.

Bu tür listeler genellikle bir Apple ürününün piyasaya çıkmasından ya da seri üretime geçmesinden hemen önce gün yüzüne çıkar. Durumun bu sefer de değişmeyeceği düşünülüyor. Apple'ın önümüzdeki sonbaharda yeni iPhone'larla karşımıza çıkacağı biliniyor.

EEC’de ortaya çıkan yeni iPhone ve Mac modelleri:

İlk olarak MySmartPrice tarafından ortaya çıkan listeler, Apple'ın A2176, A2172, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408 ve A2411 sürüm numaralarına sahip en az 9 yeni iPhone modeli üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

Bunların iPhone 12 serisinin varyantları olduğu düşünülüyor. Daha önce yayınlanan haberler de göz önüne alındığında; yeni modellerde iki farklı bağlantı seçeneği ve dört farklı ebat seçeneği mevcut olacak.

Apple sızıntılarına göre son cihazların tümü iOS 13 ile desteklendi; şirketin en son işletim sistemi olduğu göz önüne alındığında bu gayet mantıklı geliyor ancak bu sonbaharda satışa çıkarlarsa, iOS 14 yüklü bir şekilde piyasaya sürülebilirler.

Tamamen yeni bir iMac mi geliyor?

Sızıntılar arasında bu konuyla ilgili ayrıntılı bir bilgi olmasa da “Apple markasının kişisel bilgisayarı” ibaresi yer alıyor. Bunun yepyeni bir iMac olduğunu düşündüren şey, WWDC'de yeni bir iMac'in tanıtılacağını iddia eden güçlü söylentilerin bulunması.

Yeni iMac’in, iPad Pro'dan ilham alınarak yeniden tasarlandığı söyleniyor. Bunun yanı sıra cihazın AMD Navi grafik kartına ve T2 güvenlik yongasına sahip olması bekleniyor. Tüm bunlar doğru çıkarsa iMac için yaklaşık 8 yıldır yapılan en büyük değişiklik olabilir. Tüm bu iddiaları güçlendiren son detaysa Apple'dan geliyor. 27 inç iMac’in stokları uzun zamandır Apple'ın çevrimiçi mağazasında yenilenmiyor, son siparişlerinse ay sonuna kadar gönderilmeyeceği biliniyor. Apple genellikle ürünlerin bu şekilde stokta kalmasına izin vermez; tabii bu ürünlerin satışı durdurularak yerine bir üst versiyonuna bırakmayacaksa.

Tüm bunlar, teknoloji meraklıları ve Apple kullanıcılarına WWDC'de yeni bir iMac modeli tanıtılacağını düşündürtüyor. Yine de gerçekten yepyeni bir dış tasarımla mı, yoksa sadece yenilenmiş iç tasarımlarla mı çıkacağını görmek için Apple’ın 22 Haziran'daki büyük etkinliğini bekleyeceğiz.