Teknoloji devi Apple’ın, 15 Haziran günü dev kampüsü Apple Park’ı yeniden açacağı konuşuluyor ancak yine de çoğu çalışanın birkaç ay daha kampüse dönmeyebileceği söyleniyor.

Apple Park kampüsünün 15 Haziran'da yeniden açılması, Bloomberg tarafından çok aşamalı bir sürecin 'birinci aşaması' olarak tanımlanıyor. Ayrıca söylentilere göre bu açılış, çok sayıda kısıtlama içeriyor. Kampüse geri dönüş yapacak olan çalışanların yalnızca belirli günlerde çalışmalarına izin verilecek. Apple, aynı zamanda ortak alanlarda ve diğer çalışma alanlarında çalışanların bir araya gelmesini sınırlayacak ve günlük sağlık kontrolleriyle çalışanlarının durumunu kontrol edecek.

Yakın çevrelerde dolaştığı söylenen bildiri, Apple'ın Silikon Vadisi’nin diğer teknoloji devlerinden kısmen daha hızlı bir şekilde yeniden açılmaya başlayacağını belirtiyor. Görünüşe göre küçük bir personel grubu da salgın boyunca zaten Apple Park'ta çalışmaya devam etmişti.

Bunun yanı sıra Google, temmuz ayının başına kadar yeniden açılmayacağını duyurmuştu. Facebook ise kısa bir süre önce iş gücünün %50'sinin ofise bir daha asla dönmeyebileceğini söylemişti. Apple kullanıcılarıysa her yıl gerçekleşmesi bir gelenek hâlini alan büyük Apple etkinliğini bekliyor. WWDC'nin devam eden salgın nedeniyle bu yıl sanal ortamda yapılacağını geçtiğimiz ay duyuran Apple, şimdi de etkinlik için tarih verdi.

Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce geliştiriciyi bir araya getiren Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC), devam eden koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl farklı bir formatta düzenlenecek. Bu kapsamda etkinliğin 31. yılında çevrimiçi ortamda gerçekleştirileceğini geçtiğimiz ay açıklayan Apple, etkinliğe dair bazı detayları da paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre 22 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan WWDC 2020, devam eden salgına rağmen tarihinin en büyüklerinden biri olacak. Bildiğiniz gibi daha önceki WWDC konferanslarına katılmak isteyenlerin 1.600 dolarlık bir ücret ödemesi gerekiyordu. Bu noktada etkinliği öncekilerden ayıran en büyük farksa tamamen ücretsiz olması; yani etkinlik çok daha geniş kitlelere hitap edecek.