Düşük Bütçeli iPhone Farklı Bir İsme Sahip Olabilir

Apple’ın normal şartlarda önümüzdeki ay tanıtması beklenen iPhone 9 (ya da diğer ismiyle iPhone SE 2), bir iddiaya göre farklı bir isme sahip olacak. Apple’da çalışan bir kaynaktan aktarılan iddiaya göre cihaz önümüzdeki ay bile tanıtılmayabilir.

Apple’ın duyurmasını beklediğimiz bir sonraki akıllı telefon, birçoğunuzun da duymuş olduğu üzere iPhone 9 ya da iPhone SE 2 ismiyle çıkacaktı, en azından biz öyle umuyorduk. Fakat bugün açıklama yapan bir kişi, Apple’ın yeni iPhone’unun ne iPhone 9 ismine ne de iPhone SE 2 ismine sahip olacağını söyledi.

Front Page Tech’e konuşan ve kendisini 'Toilet Squad’ın lideri' olarak tanıtan Jon Prosser, yeni bir kaynaktan bir sonraki iPhone ile ilgili bir bilgi aldığını söyledi. Jon Prosser’ın sözlerine geçmeden önce kendisinin aktardıklarının yalnızca bir iddia niteliği taşıdığını hatırlatalım. Dolayısıyla bu açıklama iPhone isminin gerçekten de farklı olacağını yansıtmıyor olabilir.

Yeni iPhone'un ismi yalnızca 'iPhone' olacak:

Jon Prosser’ın muhtemelen Apple’da çalışan kaynağı, iPhone 9 haberleri hakkında bazı hatalar olduğunu kendisine söyledi. Kaynak, Jon’a akıllı telefon tanıtılırken isminin iPhone 9, hatta iPhone SE 2 bile olmayacağını aktardı. Jon’un kaynağı, yeni iPhone’un ismini de aktardı.

Jon Prosser’ın kaynağının aktardığı bilgiye göre Apple’ın beklenen düşük fiyatlı akıllı telefonu, yalnızca iPhone ismiyle çıkacak. Yani anlayabileceğiniz üzere iPhone’un yeni akıllı telefonunun isminde herhangi bir sayı veya ifade bulunmayacak, düz iPhone denecek.

Apple’ın böyle bir strateji izlemesi, aslında kulağa biraz mantıklı geliyor. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz: Şirket, yeni iPhone’dan daha eski olacak cihazlarını bu iPhone’dan daha düşükmüş gibi göstermemek isteyebilir. Bunu da kullanıcılara yansıtmak için iPhone’a 9 veya SE 2 gibi isimler koymak yerine düz iPhone ismini koyabilir.

Jon Prosser’ın kaynağının açıklamaları yalnızca yeni iPhone’un ismiyle de sınırlı değildi. Bu kaynak, yeni iPhone’un önümüzdeki ay duyurulamayacağını bile iddia etti. Elbette bu, günümüzde COVID-19 virüsünün diğer şirketleri de nasıl etkilediğine baktığımızda oldukça mantıklı geliyor.

COVID-19 virüsü, halihazırda Apple’ı da etkilemiş durumda. Şirketin Çin’de olan üretimleri yeni nesil iPhone’ların üretimlerini hatrı sayılır miktarda azalttı. Çin’deki durumun şirketin yeni bir duyuru yapmasını engelleyebileceğini söyleyebiliriz çünkü üretim miktarı oldukça limitli durumda.