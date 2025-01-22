Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Meta, Samsung ve Apple gibi büyük teknoloji devleri kulaklıklara kamera yerleştirmeyi planlıyor.

Ortaya yeni çıkan iddialara göre Meta, Samsung ve Apple kulaklıklara kamera yerleştirmeyi planlıyor.

Günümüzde "Feature Creep" durumu teknoloji sektöründe giderek yaygın bir hâl almış durumda. Kısaca özetlemek gerekirse "Feature Creep", bir ürünün temel işlevselliğinin dışına çıkarak gereksiz özelliklere sahip olmasına deniyor.

Kulaklıklara kamera yerleştirme fikrinin çıkış noktası ne?

Hâlihazırda buna en büyük örnek kablosuz kulaklıklar. Sadece şarj olmalarına yarayan kutuları artık bir dizi ekran ve sensörle donatılmaya başlandı ve kullanıcı tarafında bunun pek de bir karşılığı olduğu düşünülmüyor. Şimdi ise başta Meta ve Samsung olmak üzere birçok şirket kulaklıklara kamera ekleme fikrini masaya yatırıyor.

Bloomberg'e göre Meta ve Samsung'un yanı sıra Apple gibi teknoloji devleri, kamera bulunan kablosuz kulaklıklar üzerinde çalışıyor. Meta'nın bu teknoloji üzerindeki çalışmasının nihai amacı, dış dünyayı algılayabilen ve yapay zekâ ile entegre çalışan bir prototip yaratmak.

Apple ve Samsung da benzer nedenlerle bu alanda girişimlerini planlıyor olsa da uzun saçlar, farklı kulak şekilleri gibi fiziksel engeller ve gizlilik endişeleri nedeniyle bu projelerin iptal edilme olasılığı da mevcut.

Peki gerçekten kulaklıklarımızda kamera olmasına ihtiyacımız var mı?

Kullanıcılar hassas dokunmatik kontrollerle bile zaman zaman zorluk yaşarken, bir kameranın ve yapay zekâ destekli özelliklerin eklenmesi kulaklık gibi temel işlevi belli bir ürünü daha da karmaşık hâle getirebilir.

Ayrıca bu tür yeniliklerin daha uzun pil ömrü ya da üstün ses kalitesi gibi kullanıcıların öncelikli ihtiyaçlarının önüne geçmesi de eleştirilerin odak noktası konumunda.

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