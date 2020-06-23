Apple, ARM Tabanlı İlk Ürünü Olan Yeni Mac Mini'yi Tanıttı

Apple, Intel işlemcilerden ARM'ye geçiş yapacağını duyurmasıyla birlikte ilk ARM tabanlı ürünü olarak karşımıza çıkan Mac Mini'yi tanıttı. ARM tabanlı A serisi yonga setinden güç alan yeni Mac Mini, ilk etapta sadece geliştiriciler için satışa sunulacak.

Apple, WWDC 2020 konferansı sırasında Intel'den ARM tabanlı A serisi yongalara geçiş yapacağını resmen duyururken, tüketiciler için ilk ürünün 2020'nin sonlarında piyasaya sürüleceğini de belirtti. Ancak Apple'ın A12Z Bionic işlemcisinden güç alan ilk ARM tabanlı ürünü Mac Mini geliştiricilere özel olarak da olsa resmen tanıtıldı.

ARM tabanlı ilk Apple ürünü olan Mac Mini, 2020 iPad Pro ailesine güç veren A12Z Bionic yonga setine sahip. Daha önce ortaya çıkan raporlara göre A12Z Bionic, 2018 iPad Pro'ya güç veren A12X Bionic yongasına göre sadece ek bir GPU çekirdeği sunuyor. Yine de Apple, A12Z Bionic'in Final Cut Pro ile 6K Pro Display XDR'de 3 adet 4K Pro Res video akışını rahatlıkla düzenleyebileceğini belirtiyor.

ARM tabanlı Mac Mini'nin özellikleri arasında A12Z Bionic'in yanı sıra 512 GB SSD depolama alanı ve 16 GB RAM de var. Geliştiricilerin ARM uyumlu uygulamalarını test etmeleri için piyasaya sürülecek olan cihazın fiyatı ise 500 dolar olarak belirlendi. Tüketiciler ise kendi ARM tabanlı Mac'lerini satın almak için bir süre daha beklemek zorunda kalacaklar.

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın ARM tabanlı cihazlarının ilk serisinin 13 inç MacBook Pro ve yeniden tasarlanmış bir iMac olacağını söylemişti. Ancak Apple'ın ARM tabanlı 12 inçlik bir MacBook modeli sunabileceğine dair iddialar da var. Yani Apple, Mac Mini'yi tüketicilere sunmadan önce ARM tabanlı yeni MacBook ve iMac modelleri de gelebilir.

Yeni Mac Mini için bir demo sergileyen Apple, A serisi yonga setleri hakkında ayrıntı sunmadı. Önceki raporlar ARM tabanlı Mac'lerin Firestorm adı verilen 8 yüksek performanslı çekirdek ve gelişmiş pil performansı sunan 4 enerji tasarruflu Icestorm çekirdek kullanacağını gösteriyordu.