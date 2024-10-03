iPad mini serisinin yeni üyesi olacak olan iPad mini 7'nin tanıtım tarihiyle ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı.

Apple’ın iPhone 16 lansmanı henüz yeni gerçekleşmişken, teknoloji devi 2024 yılı için yeni bir ürün serisi hazırlıklarına şimdiden başladı. Bloomberg’den Mark Gurman’ın raporuna göre Apple’ın yılın sonuna kadar yenilenmiş bir Mac mini, M4 işlemcili MacBook modelleri ve iPad mini 7'yi tanıtması bekleniyor. Ekim ayı, bu yeni ürünlerin duyurulacağı üçüncü büyük Apple etkinliği için en muhtemel tarih olarak öne çıkıyor.

Esasında iPad mini 7 gelişmesi yeni ortaya çıkmış bir şey sayılmaz. Gurman daha önce de yeni bir iPad mini'nin çıkışının yakın olduğunu işaret etmişti ancak yakın zamanda Best Buy üzerinden gelen bir sızıntı bu söylentileri daha da kuvvetlendirdi.

Apple, iPad mini 7 öncesi iPad mini 6 stoklarını eritiyor

MacRumors aracılığıyla paylaşılan ve artık silinmiş olan bir ürün listesinde Best Buy’ın "mini Wi-Fi" olarak belirtilen isimsiz bir Apple ürünü için indirim hazırladığı görüldü. İndirim ile oluşan fiyatın da 359,99 dolar olduğu sızıntıda görülebiliyordu. iPad mini 6’nın normalde 499,99 dolardan satıldığı düşünüldüğünde indirimin bu modele yönelik olduğu tahmin ediliyor.

Best Buy’ın bu indirim hareketinin elindeki iPad mini 6 stoklarını tüketmeye çalışması nedeniyle gerçekleştiği ve yeni iPad mini 7’nin çıkışı için hazırlık yaptığı şeklinde yorumlanıyor.

iPad mini 7 ile ilgili beklentiler ise oldukça yüksek. Gurman, Apple’ın yeni iPad mini'de yapay zekâ özelliklerine odaklanacağını belirtti. Şu anki iPad mini 6, artık eski diyebileceğimiz A15 Bionic işlemcisini kullanıyor, dolayısıyla yeni modelin daha güçlü bir işlemciye sahip olması ve Apple Intelligence özelliklerinden yararlanması muhtemel. Ayrıca daha önceki söylentiler yeni modelin OLED ekrana ve 8.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olabileceğini öne sürse de bu boyut değişikliği henüz kesin değil.

Peki sizin iPad mini 7'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.