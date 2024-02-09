Apple'ın piyasaya girer girmez ortalığı kasıp kavuran karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, sınır sadece hayal gücümüzmüş gibi gösteriyor.

Samsung Gear VR çıktığından beri Apple’dan karşı hamleyi bekliyorduk. Nihayet teknoloji devimiz, oldukça erken (!) davranıp karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’yu karşımıza çıkardı. Sektörde rakipleri pazar payını büyütürken akıntıya geç dahil olan Apple, buna rağmen Vision Pro’yu acele ederek çıkarmak zorunda kalmıştı.

Neyse ki bu gümbürtü geride kaldı ve ürün artık kullanıcıların beğenisine sunuldu. İhtiyaç olup olmaması fark etmeksizin Apple piyasaya ne ürün sürerse sürsün satın alan kullanıcılardan bu tür gelişmiş bir cihazın yokluğunu çekenlere kadar her telden kullanıcı, Apple’ın yeni karma gerçeklik gözlüğünden aldığı deneyimi paylaştı. Bunlar arasında en yaratıcı olanları da sizlere derledik.

Bir kullanıcı, yemek hazırlarken malzeme ölçülerini kolayca ayarlayabilmek için Vision Pro kullanıyor.

Bir başkası ise gece görüşü sağlayabilmek için LIDAR sensöründen faydalanıyor.

Burada ise kullanıcı, sürekli telefona dönüp bakmak yerine tüm kılavuzu önünüzde tutuyor.

Telefona dönüp bakmak demişken, navigasyonu bu şekilde kullanmak da mümkün.

Tabii önümüzde süzülen bir pencere yerine sadece döneceğimiz noktalar gösterilseydi daha etkili olabilirdi diye düşünüyoruz.

3 boyutlu modellemesini bitirir bitirmez çalışma alanına yerleştirenler de var.

Tabii 3 boyutlu sanat imkânlarını kullanmamak da olmaz. Tıpkı buradaki ejder çizimi gibi.

Vision Pro’yla böyle bir tuvalet deneyimi yaşamak...

Rick and Morty'deki şu sahneyi izleyenler bi’ iç çekmiştir.

DJ olma hayalleriyle yanıp tutuşanlar için de Vision Pro, tüm seti önünüze getirebilir.

Tıp alanında bu tür gelişmiş uygulamalar, Vision Pro ile bir adım öteye gidecektir.

Piyano çalma konusunda da Vision Pro sayesinde pratik yapabilirsiniz.

Formula 1 fanlarının hayallerini süsleyen o sahne:

Siz Vision Pro’nun işlevselliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu cihaz, en yaratıcı hangi şekillerde kullanılabilir?

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