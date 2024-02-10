iOS 18 ile Vision Pro'nun Arayüz Tasarımı iPhone'lara Gelecek

Gelen son haberlere göre Apple, Vision Pro'nun arayüz öğelerini iOS 18 ile birlikte iPhone'lara getirmeyi planlıyor. Ayrıca Apple TV'den iPad'lere kadar tüm Apple ürünleri, visionOS tasarımına yaklaşacak.

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız bir haberde iOS 18'in, son yıllarda yayımlanan en büyük iOS güncellemesi olmasının beklendiğini ve Apple'ın, başta yapay zeka olmak üzere iPhone'lara pek çok yenilik ve değişiklik getirmeyi planladığından bahsetmiştik. Tim Cook'un iPhone'larda üretken yapay zeka için yılın son çeyreğini işaret etmesi ve geçtiğimiz gün yapay zeka destekli bir görsel düzenleme aracı yayımlaması, bu beklentilerin haksız olmadığını ortaya koymuştu.

Apple, iOS 18'i resmi olarak haziran ayında, WWDC 2024'te tanıtacak. O zamana kadar duyduğumuz her şeyi "spekülasyon" olarak değerlendirebiliriz ancak gelen son haberler. iPhone kullanıcılarının keyfini yerine getirebilir. Çünkü gelen son haberlere göre Apple, iOS arayüzünde büyük tasarım değişiklikleri planlıyor ve bu değişikliklerin referansı, Vision Pro'nun arayüzü olacak.

Vision Pro'nun tasarım öğeleri, iPhone'lara gelecek

The Verifier tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, iOS 18 ve iPadOS 18 ile birlikte visionOS'taki arayüz tasarımını iPhone ve iPad'lere getirmeyi planlıyor. Bu arada Apple'ın visionOS tasarımını diğer işletim sistemlerine yayma planının iOS ve iPadOS ile sınırlı olmadığını belirtelim. Bunun ilk göstergesi ise tvOS 17.2 güncellemesi ile Vision Pro'daki yan menü tasarımının Apple TV'ye gelmesi oldu.

WWDC 2024 yaklaştıkça iOS 18 ile ilgili sızıntıların da artması muhtemel. Apple'ın yeni nesil işletim sisteminde ne gibi tasarım değişiklikleri ortaya koyacağı ve hangi yapay zeka araçlarıyla Android rakiplerinin karşısına çıkacağı, önümüzdeki haftalarda yavaş yavaş belli olacaktır. Yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Apple Vision Pro kutu açılışı ve ilk bakış videomuzu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: