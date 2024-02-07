Araçla seyir hâlindeyken Apple Vision Pro kullanıldığını gösteren videolarla ilgili açıklama geldi. ABD'li yetkililer, bu tür davranışların trafik güvenliğini tehdit edeceğini hatırlattılar. Ancak cezai işlemlerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, 2 Şubat tarihi itibarıyla piyasaya sürüldü. Tüketiciler, cihazları ABD'deki mağazalardan satın alıp, kullanmaya başladılar. Ancak bu durum, yeni bir sosyal medya akımını da beraberinde getirdi. Özellikle de otonom sürüş desteğine sahip Tesla sahipleri, Apple Vision Pro'yu seyir hâlinde kullanmaya başladılar. Sosyal medya, bu tür videolarla doldu taştı.

Tabii bu akım, bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Pek çok kişi, bu tür davranışların trafik güvenliğini tehlikeye attığını savundu. Ancak insanlar, etkileşim almak uğruna videolar çekmeye devam ettiler. Hâl böyle olunca ABD'li yetkililerden uyarı geldi.

Karma gerçeklik gözlüğü takarak trafiğe girmenin cezası olacak mı?

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, geçtiğimiz gün konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, karma gerçeklik gözlüğü ile araç kullanmanın, trafik güvenliğini tehlikeye atacağı ifade edildi. Ancak bununla ilgili herhangi bir ceza uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin net bir şey söylenmedi. Apple'ın yeni teknolojisi, yeni kurallar konulmasına neden olacak gibi görünüyor.

İşte seyir hâlindeyken Vision Pro kullanılan bir video:

Yukarıdaki videonun sonlarına doğru polis araçlarının bulunduğunu, aracın park edildiğini göreceksiniz. Bu sizi yanıltmasın. Söz konusu sürücüye herhangi bir cezai işlem uygulanmadı. Videoyu paylaşan kişi, polislerin başka bir olaya müdahale ettiklerini, kendisinin de bunu gördüğünü ve durduğunu söyledi.