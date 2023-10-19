Apple'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği lansmanda, aslında yeni olmayan, yeni bir iPad tanıttığı ortaya çıktı. Sadece Çin'de gerçekleştirilen duyurudaki tablet, diğer ülkelerde zaten satılıyor.

Pazartesi günü sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 17 Ekim Salı günü bir lansman gerçekleştirebileceğinden ve bu lansmanda üçüncü nesil Apple Pencil ile birlikte yepyeni iPad'leri tanıtabileceğinden bahsettik. Salı günü, bu etkinlik gerçekleşti. Ancak şirket, sadece üçüncü nesil Apple Pencil ile tüketicileri buluşturdu. iPad'ler, büyük beklentiye rağmen tanıtılmamıştı.

Ancak şimdi, durumun çok da böyle olmadığı anlaşıldı. En azından Çin için... Apple'ın sadece Çin'de, yeni bir iPad tanıttığı ortaya çıktı. Fakat bu yeni bir model değildi. 10. nesil iPad'in yenilenmiş bir sürümüydü ve aslında pek çok ülkede de zaten satılıyordu.

Apple'ın Çin'deki yeni iPad'i, eSIM desteği sunuyor

Apple'ın Çin için oluşturduğu basın bülteni sayfasında, üçüncü nesil Apple Pencil için bilgilendirme yapılıyor. Şirket, bu makalenin arasına, yeni iPad ile ilgili birkaç cümle yerleştirdi. İşte o makalenin daha fazla gazeteci tarafından incelenmesi, şirketin aslında yeni bir iPad tanıttığını ortaya çıkarmış oldu. Apple'ın basın bültenine göre Çinli tüketiciler, artık 10. nesil iPad'in eSIM destekli versiyonunu satın alabilecekler.

eSIM desteğine sahip olan 10. nesil iPad, bu özelliğinin dışında bir farklılık sunmuyor. Bu bağlamda; renk seçenekleri, ekran boyutu, A14 Bionic işlemci ve diğer özellikler, pek çok ülkede satılan 10. nesil iPad ile tamamen aynı. Bu arada; 10. nesil iPad'in eSIM desteğinin Türkiye'deki versiyonlarda zaten bulunduğunu belirtelim...