Apple'ın yarın bir lansman düzenleyeceği konuşuluyor. İddialara göre Apple, basın bültenleri aracılığıyla gerçekleştireceği lansmanda, yeni nesil iPad, iPad Air ve iPad mini ile Apple Pencil 3'ü tanıtacak. Peki bu ürünler hangi özelliklerle donatılacaklar?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni bir lansman için düğmeye basmış gibi görünüyor. Pek çok kaynağın iddiasına göre Apple, yarın bir dizi basın bülteni yayınlayacak ve böylelikle yeni ürünlerini tanıtmış olacak. Edinilen bilgilere göre Apple'ın yarınki lansmanı, yeni nesil iPad'ler ile yeni Apple Pencil'le tanışmamızı sağlayacak.

Peki bu ürünler neler vadedecek? Apple, bayağıdır güncelleme yapmadığı iPad'lerde hangi yeni teknolojilere yer verecek? Gelin hep birlikte, Apple'ın yarın duyuracağı iddia edilen iPad'ler ve Apple Pencil için ortaya çıkan tüm bilgilere yakından bakalım.

Yeni nesil iPad'ler, ufak tefek teknik iyileştirmeler sunacak!

Edinilen bilgilere göre Apple, bu yıl iPad, iPad Air ve iPad mini modelleri üzerinde değişiklikler yapacak. Ancak bu değişiklikler, tasarımdan ziyade teknik alanda karşımıza çıkacak. Bu bağlamda; iPad mini'yi A16 Bionic, iPad Air modelini ise M2 işlemci ile görmemiz muhtemel. Bazı kaynaklara göre standart iPad de A16 Bionic'ten güç almaya başlayacak.

Yeni nesil iPad'lerde yapılacak işlemci değişikliği, bu tabletlerin performans açısından daha iyi olmasını sağlayacak. Boyut ve tasarımlarda değişiklik görmememiz, batarya kapasitesinin aynı kalmasını sağlayacak. Ancak verimli işlemciler, yeni nesil tabletler ile önceki nesiller arasında birkaç saatlik uzun kullanım süresine imkân tanıyacak. Tabletlerin diğer özelliklerinde ise herhangi bir değişim görmeyeceğiz.

Apple, asıl bombayı yeni nesil Pencil'de patlatacak!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre Apple'ın yarınki lansmanı, en çok da üçüncü nesil Pencil ile gündem olacak. Zira Apple'ın bu yıl radikal bir tasarım değişikliğine gideceği konuşuluyor. Eğer söz konusu iddialar doğru çıkarsa Apple Pencil 3, değiştirilebilir uçlara sahip olacak. Kullanıcı; yazı yazma, resim çizme veya bir şeyler işaretleme gibi farklı işlemler için farklı uçlar kullanacak.

Apple Pencil 3'ün sahip olacağı uçlar, manyetik bağlantı desteğine sahip olacak. Yani kullanıcı, bu başlıkları mıknatıs yardımıyla kullanacak. Ancak burada kafa karıştırıcı bir husus olduğunu belirtelim. Ufak bir mıknatısın sert kullanımda nasıl dayanacağı net değil.

Apple, bu yıl yeni bir iPad Pro tanıtmayacak!

Sektör kaynaklarına göre Apple, yarınki lansmanda yeni bir iPad Pro tanıtımı yapmayacak. Aslında bunun yerinde bir hamle olduğunu söyleyebiliriz çünkü Ekim 2022'de duyurulan iPad Pro'lar, M2 işlemciye ve Apple'ın hemen hemen en yeni teknolojilerine sahipler. Ancak önümüzdeki yıl için planlandığı iddia edilen iPad Pro'nun, büyük yeniliklerle geleceği söylentilerini unutmayın. İddiaya göre bir sonraki iPad Pro, büyük olasılıkla OLED ekranla donatılacak. Bu değişiklik, Apple için bir ilk olarak karşımıza çıkacak.