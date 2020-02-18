Corona Virüsünün Dünya Ekonomisine Etkileri Belli Oldu

Corona virüsünün, insan sağlığı ile birlikte dünya ekonomisini de etkiliyor. Ekonomistler, virüsün en etkili olduğu ülke olan Çin’in ekonomik büyümesinin yüzde 4.5’a düşmesini bekliyorlar.

Corona virüsü, ilk olarak aralık ayında Wuhan’da tespit edilmesinin ardından binlerce insanı etkiledi. Şu anda yaklaşık 65.000 kişi virüs nedeniyle tedavi görürken, hayatını kaybeden insan sayısı 1.900’e yaklaştı. Corona virüsü salgını, bir taraftan insan sağlığını etkilerken öbür taraftan dünya ekonomisinin de sarsılmasına neden oluyor.

Corona virüsü salgının nedeniyle Çin’de hala bazı fabrikalar kapalı durumda. Aynı zamanda ülkede seyahat kısıtlaması devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle karantina ilan edilen 15 şehirde de kısıtlı hayat devam ediyor. Çin’de ki bu önlemler virüsün yayılmasını yavaşlatırken üretimin yavaşlamasına ve tedarik zincirinin bozulmasına da neden oluyor. Başta Çin olmak üzere birçok ülkenin ekonomisi virüs salgını nedeniyle kötü yönde etkilenecek gibi görünüyor.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin’in ekonomisinin corona virüsü salgınından etkilenmesi, Dünya ekonomisini derinden sarsmış durumda. Çin ekonomisindeki büyümenin azalması, dünya ekonomisinin büyümesinin de etkilenmesi anlamına geliyor.

Reuters’ın 7-13 Şubat tarihlerinde düzenlediği ankete katılan ekonomistler, 2020’nin ilk çeyreğinde Çin’in büyümesinin yüzde 6’nın da altına inerek yüzde 4.5 seviyelerine gerilemesini beklediklerini söylediler.

Çin, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olmasının yanından dünyanın en büyük petrol ithalatçısıdır. Corona virüsü nedeniyle üretim yavaşlaması ve seyahat kısıtlamaları olması, Çin’in petrol tüketiminin düşmesine neden oldu. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Çin ekonomisinin corona virüsünden etkilenmesi nedeniyle, 2020’nin ilk çeyreğinde petrol talebinin sert bir şekilde düştüğünü açıkladı.

Ay Yeni Yılı’nın ardından virüsün yayılmasını yavaşlatmak için bazı fabrikaların kapalı kalmaya devam etmesi Çin’in dışarıya ihraç ettiği ürün ve parçaların da gecikmesine neden oldu. Küresel şirketler de bu gecikmeden etkileniyorlar.

Apple’ın Çin’deki ortağı Foxconn, parça ağındaki aksaklık nedeniyle planlarının gerisinde kalıyor. Nissan ve Hyundai gibi otomobil üreticileri, parça alamadıkları için Çin’deki fabrikalarını geçici olarak kapattılar. İlaç endüstrisi de üretim aksaklıkları için hazırlanıyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle Çin ve Asya’daki ülkelerde birçok ticaret ve spor faaliyeti iptal edildi ya da ertelendi. Bölgedeki turizm ve seyahat endüstrileri de virüs salgınından etkilenmiş görünüyor.

Birleşmiş Milletler Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) açıkladığı rapora göre, küresel havayolu gelirlerinin 2020’in ilk çeyreğinde uçuş iptalleri nedeniyle 4-5 milyar dolar düşmesi bekleniyor.

Çinli turistlerin daha yoğun olarak ziyaret ettikleri Japonya ve Tayland gibi ülkelerin turizm ekonomisinin de kayıplar yaşaması bekleniyor. Virüs salgını nedeniyle Japonya’nın turizm gelirlerinde 1.29 milyar dolar, Tayland’ın ise 1.15 milyar dolar kaybedeceği tahmin ediliyor.