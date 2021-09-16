iPhone 13 Pro'nun Geekbench GPU Sonuçları Belli Oldu

iPhone 13 Pro, Geekbench'te GPU testine girdi. 5 çekirdekli GPU, girdiği bu testte 14 bin 216 puan aldı. Bu puan, 4 çekirdekli GPU'ya sahip olan iPhone 12 Pro'dan en az yüzde 55 daha yüksek. Bu da Apple'ın lansmanda yaptığı açıklamaların doğru olduğunu gösteriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde büyük bir lansman gerçekleştirdi. Şirket, bu lansman kapsamında iPhone 13 ailesi ile Watch Series 7 ve yeni iPad mini'yi de tanıttı. Şirket bu yıl, özellikle de iPhone 13 ailesinin performansına odaklanmıştı. Peki bu durum, Apple'ın abarttığı kadar var mıydı? Zira şirket, yeni akıllı telefonlarında özellikle de GPU artışı olduğunu ileri sürmüştü.

Apple'ın duyurduğu yeni akıllı telefonların tümü, A15 Bionic işlemciden güç alıyor. Ancak bu akıllı telefonların GPU'ları aynı değil. Bu bağlamda iPhone 13 mini ve iPhone 13'te 4 çekirdekli, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te ise 5 çekirdekli bir GPU bulunuyordu. İşte 5 çekirdekli GPU'ya sahip iPhone 13 Pro olduğu düşünülen bir telefon şimdi, Geekbench testlerine girdi. Yapılan test, A15 Bionic'in gerçekten de etkileyici düzeyde olduğunu gözler önüne seriyor.

İşte iPhone 13 Pro'nun Geekbench sonucu

Apple, A15 Bionic'in 5 GPU'lu versiyonu için, "Dünyadaki en güçlü akıllı telefon çipi" demişti. Geekbench sonucu, bunun gerçekten de doğru olduğunu gözler önüne serdi. Zira iPhone 13 Pro, Geekbench'te 14 bin 216 puan aldı. Bu puan, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve 4 GPU çekirdeğine sahip olan A14 Bionic işlemcili iPhone 12 Pro için 9 bin 123'tü. Yani iPhone 13 Pro'nun 5 çekirdeğe sahip GPU'lu işlemcisi, iPhone 12 Pro'nunkinden en az yüzde 55 daha güçlü.

Apple, iPhone 13'ün lansmanı sırasında 5 çekirdekli GPU'lu işlemci için, diğer akıllı telefonlardan en az yüzde 50 daha iyi grafik performansı sunacağını söylemişti. Geekbench'te karşımıza çıkan sonuçlar, şirketin verdiği sözü tuttuğunu gözler önüne seriyor. Bu arada, çok yakın bir gelecekte A15 Bionic'in kendisi için de test sonuçlarının gelmesi bekleniyor.

iPhone 13 alınır mı?