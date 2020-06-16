Apple Design Awards'un Düzenleneceği Tarih Açıklandı

Apple her yıl düzenlediği Apple Design Awards etkinliğinin bu sene gerçekleştirileceği tarihi duyurdu. Etkinlik, WWDC 2020’den sonra, 29 Haziran Pazartesi gününü gerçekleştirilecek.

Teknoloji dünyasının devlerinden Apple, bugün yaptığı açıklamada 2020 Apple Design Awards (Apple Tasarım Ödülleri) etkinliğinin 29 Haziran tarihinde düzenleneceğini açıkladı. Şirket, etkinliğin Webex sesli çağrı vasıtasıyla gerçekleştirileceğini de duyurdu.

Apple Design Awards, Apple platformundaki yenilikçi uygulamaları takdir etmek ve öne çıkarmak için düzenlenen bir etkinlik. Bu etkinlik, normal şartlarında WWDC (Dünya Geliştiriciler Konfreansı) sırasında düzenleniyordu.

Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı 2020

Apple, WWDC 2020 etkinlik sayfasında yaptığı güncellemede 2020 tasarım ödüllerinin 29 Haziran Pazartesi günü düzenleneceğini duyurdu. Bu da tasarım ödülleri etkinliğinin WWDC 2020’den sonra düzenleneceği anlamına geliyor. Başka bir deyişle Apple'ın etkinlik tarihinde bir ilke imza atılacağını söylemek mümkün. Ancak şirket, etkinliğin düzenleneceği zaman aralığına dair net bir açıklamada da bulunmadı.

Apple, kazananlara fiziksel olarak verilecek ödülün yanı sıra Apple ürünleri ve aksesuarlarının verileceği törenle ilgili olarak “Ustalıklarını, zekâlarını ve idrak yeteneklerini kutladığımız geliştiriciler için yaptığımız Apple Design Awards’ta bize katılın” ifadelerini kullandı.

Şirket, ayrıca bu sene birebir geliştirici etkinliğinin sanal olarak nasıl gerçekleştirileceğine dair de açıklamalar yaptı. Randevulu etkinlikler Webex sesli çağrı üzerinden gerçekleştirilecek, görüşmeler 10 ile 55 dakika arasında sürecek. Herhangi bir kayıt türü yasaklanmış olduğu için geliştiriciler, istenmesi halinde ekranlarını bir Apple mühendisi ile paylaşabilecekler.

Konferans 23 Haziran – 26 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Randevu başvurularını ise Apple Developer Program, Apple Developer Enterprise Program ve Swift Student Challenge kazananları yapabilecek. Etkinlikle ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.