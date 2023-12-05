Apple, uzun zamandan sonra üretim aşamasından görüntüler vermeyi kabul etti. Firmanın çip testlerini yaptığı laboratuvarların kapısı ilk defa basına açıldı.

Apple, çalışanlarının hangi proje üzerinde, nerede çalıştığını sır olarak saklamasıyla biliniyor. Teknoloji devi bu konuda o kadar ketum ki bazı projeler, tanıtım günleri gelene kadar gizli kalmayı başarıyor. Hatta bazı çalışanlar, aslında tam olarak ne üzerinde çalıştıklarını ya da iş arkadaşlarının parçası oldukları projeleri bile bilmiyor. Bütün bu gizemine rağmen Apple, en sonunda CNBC'ye kapılarını açmayı kabul etti.

Tarihte bir ilk: Apple, çipleri işte böyle test ediyor

Apple'ın daha önce ziyaret edilen kısımlarına kıyasla bu laboratuvarlar oldukça gösterişsiz, herhangi bir firmanın laboratuvarı gibi duruyor. Bolca kablonun ve yanıp sönen led ışığın olduğu laboratuvarda birkaç mühendis, üstlerine geçirdikleri tulumlarıyla çalışmaya devam ediyor. Laboratuvarda yer alan 70 makine, yeni Apple ürünlerinde kullanılacak olan çiplerin testlerini gerçekleştiriyor. Renk kodu sistemiyle hangi makinede hangi tür çipin test edildiği takip ediliyor.

Bu laboratuvar ilk kez kapılarını basına açarken, en son bir Apple test laboratuvarına basın girdiğinde de takvimler 2016 yılını gösteriyordu. 2020 yılından bu yana Apple kendi Mac çiplerini üretiyor. Bu süreçte test yapılan tesislerin kapıları hep kapalı kalmıştı.

Cupertino'lu teknoloji devi şu anda iPhone, iPad, Apple TV ve HomePod'lar için A serisi, Macbook ve bazı iPad'ler için M serisi çipler üretiyor. Ayrıca Apple Watchlar S serisi, AirPods ve AirTagler U serisi çip kullanıyor. Apple Vision Pro'da ise R1 çip bulunuyor.