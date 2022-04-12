Apple’ın ‘Oyun Kumandası’ Patenti Ortaya Çıktı

Apple’ın ortaya çıkan patentleri her zaman gündem olmuştur. Bu sefer ortaya çıkan patente göre şirket, hem iPhone hem de iPad’lerde kullanılabilecek olan bir oyun kolu geliştirme peşinde. Gelin detaylara beraber göz atalım.

Apple’ın özellikle Apple Arcade abonelik hizmetiyle oyun sektörü için kollarını iyice sıvadığını biliyoruz. Görünüşe göre şirketin oyunlar konusunda vizyonu daha da genişmiş. Ortaya çıkan bir patente göre Apple, mobil oyunlar için bir ürün geliştiriyor.

Aynı Nintendo Switch’e benzer bir tasarıma sahip olan bu ürün, iPhone ve iPad’leri birer oyun konsoluna dönüştürecek. Tabii eğer bu patentler bir gün gerçekten bir ürüne dönüşürse. Gelin Apple’ın yeni patentine birlikte göz atalım.

Apple’ın kendi ‘oyun kumandası’ patenti

Oyun kumandalarıyla ilgili bu patentler, geçtiğimiz hafta ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi ve Avrupa Patent Ofisi tarafından Apple'a verildi. Patentler aslında hâlâ deneysel aşamadalar zira çizimler farklı oyun kumandası türlerini gösteriyor. İlk patent 31 Mart'ta, ikincisi ise 10 Nisan'da yayınlandı.

Apple'ın mühendislik ekibi tarafından araştırılan konseptlerden birinde şirket, Nintendo Switch'in Joy-Con'una benzer bir aksesuar tasarlamış. Bu model hem iPhone hem de iPad ile dikey veya yatay yönde uyumlu olabiliyor.

İkinci alternatif iPhone için özel olarak tasarlanmış ve içindeki düğmelerle katlanabilir bir kılıf olarak kullanılabilecek. Ek olarak, kasanın ekstra oyun içeriğini ve hatta dokunmatik klavyeyi göstermek için küçük bir yerleşik ekranı da olacak.

Son olarak patentlerde daha klasik bir oyun kolu görünümüne sahip bir tanesi de var. Bu, Bluetooth aracılığıyla iPhone, iPad ve Mac gibi tüm Apple cihazlarıyla çalışabilir olacak ve cihazda bir oyun modunu etkinleştirmek veya hatta oynarken bir aramayı cevaplamak için özel tuş takımlarına sahip olacak.

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