ABD'de bir şirket, teknoloji devi Apple'a iki patenti ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Açıklamalara göre bu patentler, Apple'ın birçok ürününü içeriyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, her ne kadar ürünleriyle öne çıksa da ara sıra kendisine açılan davalar ile de gündeme gelebiliyor. Örneğin dev şirket, geçtiğimiz aylarda kablosuz kulaklığı AirPods’un bir çocukta işitme kaybına yol açtığı iddiasıyla dava edilmişti.

Bunun yanı sıra şirket, patentler sebebiyle de daha önce davalık olmuştu. Bizim de sizlere aktardığımız üzere geçen sene böyle bir durum yaşanmış, bir şirket patent ihlalini sebep göstererek ABD’li teknoloji devini dava etmişti. Şimdi ise yine bu tarz bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

Apple, iki patenti ihlal ettiği gerekçesiyle dava edildi

AppleInsider’ın haberine göre Sonrai Memory isimli bir şirket, Apple’ın iki patenti ihlal ettiğini söyleyerek konuyu yargıya taşıdı. ABD’nin Teksas Batı Bölgesi Mahkemesi’ne açılan davada; şirketin biri 6,874,014 numaralı, diğeri de 6,724,241 numaralı olan patentlerin ihlal edildiği ifade edildi. Bu patentlerin ilki “2005 yılına dayanan birden fazla işletim sistemine sahip çok çekirdekli işlemci”, diğeri ise “2004’te verilen dinamik yüke sahip şarj devresi” olarak tanımlandı.

Dosyaya göre ihlaller, iPhone 6, iPhone 6 Plus, beşinci nesil iPad, tüm iPad Pro cihazlar ve bazı MacBook modelleri gibi birçok ürünü içeriyor. Ayrıca iddialar, Apple’ın A, M ve T serisi yonga setlerindeki teknolojinin 014 ile biten patenti ihlal ettiğini gösterirken 241 ile biten patentin ise depolama konusunda kullanılan bir çip olan SK NAND Flash’ı içerdiğini ortaya koyuyor.

Sonrai Memory bir 'patent trolü' olabilir mi?

Bunlara ek olarak olarak davacının, tazminat, duruşma ve farklı konularda ücretler gibi birçok talebinin olduğu aktarılıyor. Birçok kez bu tarz dava ile karşılaşan Apple’ın, yine ‘patent trolleri’ olarak bilinen bir şirketle karşı karşıya olabileceği ifade ediliyor. Bu şirketler, bazı patentlere sahip olabiliyor; ancak belirtilen ürünleri asla geliştirmiyor. Bunun ardından ise patentler ile ilgili diğer firmalara dava açıp haksız kazanç elde etmeyi planlıyor.

Habere göre Sonrai Memory de ‘patent trolü’ şirketlerde görülen davranışlar gösteriyor. Bu şirketin gerçek ürünler yapmakla veya belli bir hizmet sunmakla bilinmediği; aksine davalarla tanındığı aktarılıyor. Hatta Sonrai Memory’nin 2021’den bu yana Google, Samsung, LG, Lenovo, Western Digital ve daha birçok teknoloji devine patent ihlali davaları açtığı görülüyor. Son olarak şirketin, birkaç ‘patent trolü’ olarak nitelendirilen şirketle aynı adresi paylaştığı da belirtiliyor.