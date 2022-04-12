Apple'ın İkili Adaptöründen İlk Fotoğraflar Geldi

Apple'ın yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni 35W'lık adaptöründen ilk fotoğraflar geldi. Adaptör, iki USB-C çıkışıyla aynı anda birden fazla cihazın şarj edilmesine olanak tanıyacak.

iPhone 11 serisiyle birlikte şarj adaptörleri dahil telefon haricindeki tüm cihazları kutularından çıkaran Apple, geçtiğimiz günlerde yeni bir adaptörle gündeme geldi. Günümüzde telefonları için 5W, 20W ve 30W olmak üzere üç evrensel adaptörünü satmaya devam eden şirketin yeni adaptörü, pek çok teknoloji devinin sunmadığı bir özellik taşıyacak.

Ortaya çıkan bilgiler, Apple’ın yeni adaptörünün 35W güç sunacağını ve dahası, iki USB-C çıkışına sahip olacağını gösteriyordu. Ayrıca adaptörün ucunun da içe doğru katlanabilir olacağı söyleniyordu. İşte Apple’ın teknoloji devlerinde yeni bir akıma yol açacak adaptöründen ilk görseller bugün paylaşıldı.

Apple'ın çift çıkışlı adaptörü böyle gözükecek

ChargerLAB tarafından paylaşılan ve resmi görseller olduğu iddia edilen bu görüntüler, adaptörün tasarımını gözler önüne serdi. Görsellerden anlaşılabileceği üzere adaptör, basit anlamda yuvarlak köşeli bir küp şeklinde kullanıcılara sunulacak. Cihazdaki iki USB-C çıkışı, cihazın üstünde değil, kenarında yer alacak.

Apple’ın yeni şarj aleti, iPhone ya da herhangi bir Apple cihaz ile aynı anda farklı bir iPhone’u, bir iPad’i, son model MacBook Air’i veya bir AirPods’u şarj etmenizi sağlayacak. Tabii şarj aletiyle birlikte kullanıcıların ikinci bir USB-C – Lightning kablosu alması gerekecek.