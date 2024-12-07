Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın yıllardır üzerinde çalıştığı ilk 5G modemi ile ilgili konuştu. Gurman, bu modemin iPhone SE 4 ile piyasaya sürüleceğini söyledi. Peki Apple'ın modemi neler sunacak?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan birkaç yıl önce kendi 5G modemini üretmek için kolları sıvadı. Şirketin amacı, iPhone'larda kullandığı 5G modemlerde Qualcomm'un tekelinden çıkmaktı. Ancak bugüne dek konuyla ilgili somut bir adım atılmamıştı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın ilk 5G modeminin gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone SE 4'te kullanılacağını söyledi. Ayrıca bu modem, gelecek yıl piyasaya sürülecek bazı iPad modellerinde de kullanılabilir.

Apple'ın ilk modemi, çok da yüksek performanslı olmayacak!

Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre Apple'ın ilk 5G modemi, çok da yüksek performanslı olmayacak. Mesela bu modemde "mmWave" desteği olmayacak. Ayrıca bu modemde 4 taşıyıcı birleştirme desteği olacak. Karşılaştırma olması açısından Qualcomm Snapdragon X80'de 6 taşıyıcı birleştirme desteğine sahip olduğunu söyleyelim. Bu da iki modem arasında hız farkına yol açacak. Qualcomm Snapdragon X80'de 10 Gbps olan aktarım hızı, Apple'ın modeminde 4 Gbps olacak.

Ancak yine de bu modemi öldürmeyelim. Mark Gurman, Apple'ın ilk modemde yüksek performans, iyi uydu bağlantısı desteği ve verimliliğe odaklanacağını söylüyor. Ayrıca bu modem, çift SIM desteği de sunacak. iPhone SE4'ün orta segmentte bir cihaz olacağını düşünecek olursak bu özelliklerin gayet yeterli olacağını söyleyebiliriz.