Yazılımlarının ve ürünlerinin kalitesiyle nam salmış olan Apple, iddialara göre fiziki olarak küçük olsa da çok büyük bir sorunla karşı karşıya.

New York Post'un haberine göre New York 5. Cadde'deki Apple mağazası tahtakurusuyla doldu. Mağaza çalışanlarına eşyalarını, tahtakurularından korumak için plastik torbalara sarmaları söyleniyor. Mağazanın bir aydır tahtakurusuyla dolu olduğunu belirten bir çalışanın da söyledikleri dahil olmak üzere Twitter'da yayımlanan isimsiz özel mesajlar haberi doğruluyor.

Bir mesajda şu sözler geçiyor: "Bunun hakkında konuşmak ve insanları konuşturmayı çok istiyordum ancak yapamam çünkü beni anında kovarlar."

"Bu doğru deği̇l. @Apple mağaza çalışanlarını New York 5. Cadde'deki̇ 24 saat açık mağazasına geti̇rti̇yor ve mekan tahtakurusuyla dolu. Çalışanlarınız kovulmaktan korkup bundan bahsedemi̇yorlar."

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda plastik torbalara sarılmış kıyafetlerle dolu dolaplar göze çarpıyor.

"@Apple @NYCDCA 5. Cadde'deki Apple mağazasında tahtakuruları yüzünden çalışanlar eşyalarını torbalara koyuyor."

Konu hakkında yorum yapmayan Apple, mağazaya tahtakurularını tespit eden bir beagle köpek de yerleştirdi. Önümüzdeki günlerde teknoloji devinin konu hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.