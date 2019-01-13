Apple'ın Küçük iPhone Tasarımı Meydana Çıktı

Teknoloji devi Apple, uzun süredir konuşulan küçük bir iPhone çıkaracağı konusunda sona yaklaştı. Küçük ekranlı telefon severler için piyasaya sürülecek iPhone SE2 modelinin görüntüleri sosyal medyada dolanmaya başladı bile.

Apple, geçtiğimiz sene içerisinde tarihinde hiç olmadığı kadar sorunla mücadele etmek zorunda kaldı. Bir yandan açılan davalar, hükümetlerle yaşadıkları sıkıntılarla başı dertte olan firma, öte yandan yeni piyasaya sürdüğü modellerinin beklenilen satış performansına ulaşamaması nedeni ile zor günler yaşadı.

Apple'ın hakkında uzun süredir konuşulan iPhone SE 2 modeli kimilerine göre ucuz iPhone, kimilerine göre küçük iPhone şeklinde tanıtılacak. Firmanın bu telefonun çıkışı ile birlikte durgun giden satışlarına biraz ivme kazandırması bekleniyor. Apple, her zaman olduğu gibi bu modelin tasarımı üzerine de sessiz sedasız çalışmayı tercih etti. Model hakkında aylardır devam eden spekülasyonlar, iPhone SE 2'nin iPhoneX'in daha ucuz modeli olacağı yönünde beklentileri arttırmıştı. 2019 yılının bahar aylarında piyasaya sürülmesi beklenen telefonun tasarımına ait görüntüler ise şu şekilde:

iPhoneX'ın daha kalın çerçeveli bir hali gibi gözüken, yine ana ekran düğmesi olmayan bir tasarım bekleniyor.

iPhone SE 2'in, iPhone 5 kasasına oturtulmuş bir iPhone X görünümüne sahip olacağı yönünde beklentiler oldukça büyük.

Apple, henüz yeni modelinin üretimi ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da model ile ilgili verilen ipuçları sonucunda daha ekonomik ve daha küçük bir iPhone'un piyasaya sürülmesi bekleniyor.