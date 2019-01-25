iOS 12.2 Geliştirici Betası Yayınlandı: İşte Tüm Yenilikler

Apple, iOS 12.2'nin ilk geliştirici beta sürümünü erişime açtı. Kanada için Apple News desteği ve henüz resmi olarak tanıtılmamış olan AirPods 2 için ‘Hey Siri’ desteği sunan iOS 12.2, mobil işletim sistemine bir takım yenilikler ve geliştirmeler getiriyor. iOS 12.2 ile birlikte gelen tüm özelliklere aşağıdaki listeden bakabilirsiniz.
- HomeKit TV Desteği ve Kontrolleri: Apple, Samsung ve Vizio TV’lere AirPlay 2 desteği geleceğini zaten onaylamıştı. iOS 12.2 ile birlikte içerik gönderilebilecek cihazlar listesine bazı TV’leri ekleme yeteneği geliyor.
- Kontrol Merkezinde Ekran Yansıtma İkonu Güncellemesi: Apple, kontrol merkezindeki Ekran Yansıtma ikonunu güncelleyerek daha belirgin hale getirdi.
- Apple Cash’e Daha Hızlı Para Ekleme: Apple, cüzdan uygulamasında Apple Pay Cash’e dokunduğunuzda açılan bir ‘Para Ekleme’ seçeneği ekledi.
- Yeni AirPlay İkonu: Apple, kontrol merkezindeki AirPlay ikonunu güncelleyerek MacOS gibi diğer platformlarla uyumlu hale getirdi.
- Apple, Güvenli Olmayan Web Siteleri için Uyarıyor: Apple artık HTTPS bağlantı sunmayan web siteler için ‘Güvenli Değil’ şeklinde bir uyarı gösteriyor.
- Apple Maps Artık Hava Kalitesini Gösteriyor: Apple, kullanıcıların hava durumunun yanı sıra hava kalitesini de kontrol etmek isteyebileceğini düşünerek Apple Maps’e hava kalitesi özelliği getirdi. Ancak özelliğin harita ayarlarından açılması gerekiyor.
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