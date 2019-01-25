iOS 12.2 Geliştirici Betası Yayınlandı: İşte Tüm Yenilikler

iOS 12.2 sürümü için geliştirici betasını yayınlayan Apple, mobil işletim sisteminin yeni sürümü ile birlikte gelecek özellikleri ve iyileştirmeleri de ortaya çıkarmış oldu.

Apple, iOS 12.2'nin ilk geliştirici beta sürümünü erişime açtı. Kanada için Apple News desteği ve henüz resmi olarak tanıtılmamış olan AirPods 2 için ‘Hey Siri’ desteği sunan iOS 12.2, mobil işletim sistemine bir takım yenilikler ve geliştirmeler getiriyor. iOS 12.2 ile birlikte gelen tüm özelliklere aşağıdaki listeden bakabilirsiniz. HomeKit TV Desteği ve Kontrolleri: Apple, Samsung ve Vizio TV’lere AirPlay 2 desteği geleceğini zaten onaylamıştı. iOS 12.2 ile birlikte içerik gönderilebilecek cihazlar listesine bazı TV’leri ekleme yeteneği geliyor.

Apple, Samsung ve Vizio TV’lere AirPlay 2 desteği geleceğini zaten onaylamıştı. iOS 12.2 ile birlikte içerik gönderilebilecek cihazlar listesine bazı TV’leri ekleme yeteneği geliyor. Kontrol Merkezinde Ekran Yansıtma İkonu Güncellemesi: Apple, kontrol merkezindeki Ekran Yansıtma ikonunu güncelleyerek daha belirgin hale getirdi.

Apple, kontrol merkezindeki Ekran Yansıtma ikonunu güncelleyerek daha belirgin hale getirdi. Apple Cash’e Daha Hızlı Para Ekleme: Apple, cüzdan uygulamasında Apple Pay Cash’e dokunduğunuzda açılan bir ‘Para Ekleme’ seçeneği ekledi.

Apple, cüzdan uygulamasında Apple Pay Cash’e dokunduğunuzda açılan bir ‘Para Ekleme’ seçeneği ekledi. Yeni AirPlay İkonu: Apple, kontrol merkezindeki AirPlay ikonunu güncelleyerek MacOS gibi diğer platformlarla uyumlu hale getirdi.

Apple, kontrol merkezindeki AirPlay ikonunu güncelleyerek MacOS gibi diğer platformlarla uyumlu hale getirdi. Apple, Güvenli Olmayan Web Siteleri için Uyarıyor: Apple artık HTTPS bağlantı sunmayan web siteler için ‘Güvenli Değil’ şeklinde bir uyarı gösteriyor.

Apple artık HTTPS bağlantı sunmayan web siteler için ‘Güvenli Değil’ şeklinde bir uyarı gösteriyor. Apple Maps Artık Hava Kalitesini Gösteriyor: Apple, kullanıcıların hava durumunun yanı sıra hava kalitesini de kontrol etmek isteyebileceğini düşünerek Apple Maps’e hava kalitesi özelliği getirdi. Ancak özelliğin harita ayarlarından açılması gerekiyor. İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Programlamaya Başlamak İçin Java'yı Komple Öğrenebileceğiniz Udemy Kursu, 409 TL Yerine 24,99 TL Oldu

Kaynak : http://www.iphonehacks.com/2019/01/whats-new-ios-12-2.html

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