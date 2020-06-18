Apple’ın iOS’un İsmini Değiştirebileceği Söyleniyor

Teknoloji devi Apple’ın geçtiğimiz sene iPad cihazlar için geliştirilen iPadOS’u duyurduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün gelen yeni bilgilerse şirketin aynı işlemi iPhone cihazlar için yapmayı planladığı yönünde.

Akıllı cihaz denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan dünyaca ünlü şirket Apple, piyasaya sürdüğü ürünlerin yanı sıra cihazları için yayınladığı işletim sistemiyle de oldukça popüler. Neredeyse her yaptığı olay olan şirket için bugün bir yeni bilgi daha geldi. Yıllardır iPhone ve iPad cihazlarında kullandığı işletim sistemi olan iOS’u geçtiğimiz sene iPad’ler için iPadOS olarak güncelleyen şirketin şimdi de bir iPhoneOS çalışması içinde olduğu ortaya çıktı.

Gelen bilgi, Jon Prosser tarafından duyuruldu. Prosser, Twitter hesabında iPhoneOS gönderisini paylaştı ve bu durum Apple’ın çok yakında bu yeniden adlandırmayla bir tanıtım yapabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Bunun yanı sıra Jon Prosser tarafından paylaşılan bu gönderinin XDA-Developers’tan Max Weinbach tarafından doğrulandığını belirtmemizde yarar var. Weinbach gönderiye yanıt olarak bu durumu doğrulayan bir e-posta almış olduğunu belirtmiş ve böylece durumu doğrulamış görünüyor.

Apple henüz resmi bir açıklama yapmış değil:

Koronavirüs dolayısıyla aksayan pek çok şeyi toparlama evresinde olan ve sonbahar aylarında yapılması gereken yeni cihaz lansmanları üzerinde ter döken Apple’dansa henüz konuyla ilgili net bir bilgi paylaşılmadı. Hatırlayanların bileceği üzere şirket küresel salgın sebebiyle 22 Nisan tarihinde yapılması planlanan WWDC20 etkinliğini ileri bir tarihe ertelemiş ve geçtiğimiz haftalarda etkisi azalmaya başlayan koronavirüs salgını haberlerinden sonra konferansın 22 Haziran 2020’de düzenleneceğini duyurmuştu.

Şimdi gözler tamamen Apple’a ve 22 Haziran tarihinde başlayıp 26 Haziran’a kadar sürecek olan WWDC20’ye çevrilmiş durumda. Konferansta iOS 14, iPadOS, watchOS ve macOS için getirilecek yeniliklere odaklanılması ve pek çok özelliğin tanıtılması bekleniyor. Biz de konferansla ilgili gelecek tüm haberleri size buradan aktarmaya devam edeceğiz.