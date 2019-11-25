Apple Çıtayı Yükseltti: 2020'de 100 Milyon iPhone Satılacak

Gelen haberlere göre Apple, gelecek yıl toplam iPhone satışında 100 milyon rakamını geride bırakmayı hedefliyor. Firma, parça tedarikçilerine 2020 yılında 5G sayesinde 100 milyon adetten fazla iPhone satışına hazır olmaları için çağrıda bulundu.

2019 yılının Apple için en azından iPhone satışı anlamında istenilen seviyede olmadığı biliniyor. Firmanın bu yılki toplam iPhone satışının 80 milyon birim civarında olması bekleniyor. ABD'li firma, gelecek yıl ise satış sayısında en az %25’lik bir artış bekliyor.

Firma, parça üretiminde birlikte çalıştığı tedarikçilerine gönderdiği raporlarda, gelecek yıl 100 milyon adetin üzerinde iPhone 12 satmayı planladığını söyledi. Bu artışın temelinde ise 5G teknolojisine geçiş yapmak isteyen müşterilerin talepleri ve yeni telefonun sahip olacağı gelişmiş donanımın yer aldığı belirtildi.

Bir yılda %25'lik artış gerçekçi bir hedef olmayabilir:

iPhone satışları geçtiğimiz yıllarda +/- %5 bandında değişiklik gösteriyordu. Tek bir yılın ikinci yarısını göz önüne alarak %25 artış beklemek, insanlara çok da gerçekçi gelmiyor. Apple ise iPhone 12’nin beklenenden çok daha büyük değişimler ile geleceğini söylüyor. iPhone 12’lerin Qualcomm modemlerle 5G bağlantıya sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca yeni derinlik algılayan 3 boyut kamera, artırılmış gerçeklik fonksiyonları ve iPhone 4’te gördüğümüz gibi bariz tasarım değişiklikleri gerçekleşecek.

Araştırmacılara göre gelecek dönemde 5G teknolojisindeki gelişmeler, kullanıcıları yeni telefonlar almaya itecek. Android pazarında 5G teknolojisini kullanabilen pek çok telefon bulunuyor. Bu telefonlar genelde pahalı üst seviye telefonlar ve talep şimdilik az ancak 5G kullanılabilen bölgeler de oldukça kısıtlı.

Bazı söylentilere göre yeni 5G modem, iPhone 12’nin fiyatının artmasına neden olabilir. Bu da firmanın 2019 yılındaki fiyatları sabit tutma stratejisinden uzaklaşması anlamına geliyor. Fiyat artışı olması halinde bile firmanın bu artışı 50 dolar civarında tutacağı belirtiliyor. Apple'ın koyduğu bu yüksek hedefin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.