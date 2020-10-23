Apple, iPhone 12'lerin Mağazalara Ulaştığını Duyurdu

Son günlerde yeni cihazlarıyla adını sıkça duyduğumuz Apple, geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin mağazalara ulaştığını fotoğraflarla duyurdu. iPhone'lara ek olarak iPad Air de mağazalarda satışa çıktı.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, yeni nesil amiral gemisi ailesi iPhone 12'leri geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Yeni telefonlar, kutusundan kulaklık ve şarj cihazı çıkmamasıyla oldukça eleştirilse de yoğun ilgi görmeyi başardı. Bu yoğun talebin sonucu olarak ise internet üzerinden ön siparişe açılan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin teslimat tarihi kasım ayına kadar geriledi.

Şimdiyse Apple, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPad Air'in mağazalara ulaştığını duyurmak için bazı fotoğraflar paylaştı. Singapur'daki Orchard Road Apple Store'da çekilen bu fotoğraflar, müşterilerin iPhone 12 ailesine olan ilgisini gösteriyor.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro mağazalara ulaştı:

Dünyanın dört bir yanındaki Apple Store'ların büyük çoğunluğu şu anda açık ve müşterilerin ve çalışanların sağlığını korumak için çeşitli hizmet modellerinde hizmet veriyor. Şirket, önümüzdeki 24 saat içerisinde dünya çapında daha fazla Apple mağazasından fotoğraflar paylaşacak. Ayrıca Apple'ın çeşitli bölgelerdeki dağıtım merkezlerinin de sevkiyata hazırlandığı belirtildi.

iPhone 5 serisini anımsatan bir tasarıma sahip olan iPhone 12, Super Retina XDR ekran, çift kamera sistemi ve 256 GB'a kadar depolama alanı gibi çeşitli özelliklere sahip. Yurt dışında 699 dolar (5.568 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulan cihazın ülkemizde vergilerle birlikte 9.500-10.000 TL civarında bir fiyattan raflardaki yerini alması bekleniyor.

Apple, farklı ülkelerde iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'ların dağıtımına başlasa da ülkemiz için henüz bir gelişme yok. Bu noktada Apple Türkiye'nin web sitesine girdiğimizde iPhone 12 için "Yakında sizinle" yazısını görüyoruz. Konuya dair yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.