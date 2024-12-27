Apple'ın iPhone 17 Pro'da Dynamic Island alanını küçülteceği iddia edildi. Aynı iddia, bundan bir süre önce de gündeme gelmişti. Peki Apple, Dynamic Island alanını nasıl küçültecek?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın gelecek yıl piyasaya süreceği iPhone 17 serisine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çinli bir kaynak, iPhone 17 Pro'nun ekran tasarımında ufak bir değişiklik olacağını iddia etti. İddiaya göre Apple, iPhone 17 Pro'nun ekranındaki Dynamic Island alanını küçültecek.

Aslına bakacak olursak bu iddia yeni değil. Sektörün güvenilir isimlerinden Jeff Pu, mayıs ayında bir açıklama yapmış ve Dynamic Island alanının küçüleceğini iddia etmişti. İşte Çinli kaynağın ortaya attığı iddia, Jeff Pu'nun geçtiğimiz aylardaki açıklamasını yineliyor.

iPhone 17 Pro böyle görünebilir

Yukarıdaki konsept tasarım, Dynamic Island alanının küçülmesinin iPhone 17 Pro'nun ekranında nasıl bir değişime yol açacağını gözler önüne seriyor. Eğer Apple gerçekten de böyle bir değişikle karşımıza çıkar ise kullanıcılar, çok daha büyük bir görüntü alanı ile karşılaşma imkânı yakalamış olacaklar. Peki Apple, Dynamic Island alanını nasıl küçültecek?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Apple, iPhone 17 Pro'nun Face ID teknolojisi için geleneksel lensleri kullanmayı bırakacak. Bunun yerine, çok daha küçük boyutlu olan yeni nesil "metalens" kullanılacak. Bu da Face ID için kullanılan alanın küçülmesini sağlayacak. Böylelikle Dynamic Island bölgesi küçülmüş olacak.