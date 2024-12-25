Yeni asgari ücret sonrası 2025 yılı ortalama maaşını göz önünde bulundurarak iPhone 16 almak için kaç çalışılması gerektiğini açıkladık.

Geçtiğimiz gün yapılan açıklama ile 2025 yılı için 22.104 TL olması belirlenen yeni asgari ücret ile birlikte en yeni iPhone serisi olan iPhone 16'yı almak için çalışmamız gereken süre de değişkenlik gösterdi.

Daha önce Eylül ayında Picodi tarafından yapılan araştırma sonucunda 128 GB'lık iPhone 16 Pro'yu almak için Türkiye'de tam 72,9 gün çalışmak gerekiyordu. Tabii bu araştırmada değerlendirilen hususları tekrar ele almak gerekiyor.

Eylül ayındaki araştırma şu şekildeydi:

Picodi, bu araştırmanın gerçekleştirildiği tarihte asgari ücret 17.002 TL iken, Türkiye'deki ortalama maaşı 23.900 TL olarak ele almıştı. Aradaki %40,57'lik kısmı yeni asgari ücrete eklediğimizde ise 2025 yılındaki ortalama maaşı 31.071 TL olarak ele alabiliriz.

Araştırma kapsamında bir ayda 21 iş günü bulunduğu ele alındığından 31.071 TL'yi 21'e böldüğümüzde günlük kazancın 1.479 TL olduğunu buluyoruz. Bu da yeni asgari ücret sonrası bir Türk vatandaşının 128 GB iPhone 16 Pro sahibi olması için 56,1 gün çalışması gerektiğini ortaya koyuyor.

Yeni ortalama maaşa göre Türkiye'de 56,1 gün çalışmak gerekiyor

Tabloya geri dönecek olursak; yeni asgari ücret sonrası Türkiye, iPhone 16 Pro almak için en çok çalışması gereken ülke iken sıralamada artık 3. sıraya yerleşiyor. Elbette sıralamadaki diğer ülkelerin ortalama maaşları 2025 ile güncellendikten sonra sıralamayı yeniden ele almakta fayda var.

Türkiye'de son 8 yılın iPhone alım indeksi

Yıl Çalışılması Gereken İş Günü 2018 95,8 gün 2019 89,1 gün 2020 103,8 gün 2021 92,5 gün 2022 146,7 gün 2023 123,7 gün 2024 72,9 gün 2025 56,1 gün

Bu araştırmanın yapıldığı dönem ülkemizde 128 GB'lık iPhone 16 Pro'nun fiyatı 82.999 TL'ydi. Bugünkü 128 GB'lık iPhone 16 Pro fiyatı da hâlâ 82.999 TL. Apple tarafından gelecek yeni bir zam, bu hesaplamaları geçersiz kılacaktır.