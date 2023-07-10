Apple, iPhone 14 serisiyle hayatımıza giren Trafik Kazası Algılama özelliği için bir garip reklam yayınladı.

Apple, Eylül 2022’de yeni iPhone 14 serisiyle birlikte hayat kurtarma potansiyeli olan bir özelliği de hayatımıza sokmuştu. “Trafik Kazası Algılama” adlı bu özellik, herhangi bir kaza durumunda acil servislerle sizin adınıza bağlantıya geçebiliyor.

Akıllı telefon dünyasında adından bahsettirmeyi devam ettirmek isteyen Apple da son yayınladığı reklam videosunda bu özelliği konu aldı. Fakat özelliği ele alış biçimi tartışma yaratacak cinsten.

Apple’dan kaza algılama reklamı: “Rahat ol, bu iPhone 14 Pro”

ABD’nin en büyük telekomünikasyon şirketi AT&T ile hazırlanan reklam filminde bir araç kazasına yer veriliyor. Fakat video boyunca bir şarkı çalıyor. Gene Chandler’ın bu şarkısında şu sözler geçiyor:

“Artık beni daha fazla incitemezsin

Yoluma gönderdiğin onca acıdan sonra

Hayır, hayır, hayır.”

Kazada araç takla atıyor, sürücü ölümü atlatıyor. Fakat Apple, tam da aracın hareket etmeyi durdurmasıyla birlikte ekrana “Rahat ol, bu iPhone 14 Pro.” yazısı gösteriyor. Sürücü hiç kaza geçirmemiş, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmamış gibi.

Tabii bu “Rahat ol” sözünün ardında, iPhone’un, sahibinin telefonla etkileşime geçmemesi durumunda acil servislerle iletişime geçecek olması anlatılıyor. Yine de kaza geçirmiş bir sürücü için “Rahat ol” demek, biraz absürt kalıyor.