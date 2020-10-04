Apple iPhone SE 3’e Ait İlk Bilgiler Ortaya Çıktı

Apple’ın bu sene çıkardığı ve fiyatı ve boyutuyla çok beğenilen iPhone SE 2020’nin halefi olacak iPhone SE 3’e ait bilgiler gelmeye başladı. Telefonun 2022 yılında çıkacağı düşünülüyor.

Apple’ın bu sene yeni modeliyle karşımıza çıkan ve uygun fiyatıyla büyük beğeni kazanan akıllı telefon modeli iPhone SE’nin yeni versiyonu geliştiriliyor. Yaklaşık 2 yıl boyunca yeni bir modeli çıkarmamayı düşünen Apple, iddialara göre iPhone SE 3’ü 2022’de satışa sunacak. Telefonun çıkışına hala uzun bir zaman olduğu bilinse de en nihayetinde cihaz hakkında bilgiler gelmeye başladı.

İlk olarak 2016 yılında karşımıza çıkan iPhone SE, yeni modeli için bizleri 4 sene bekletmişti. Şirket, bu seri için politikasına devam edecek gibi görünüyor. Serinin üçüncü modelini 2022 yılında çıkarmaya hazırlanan şirketin, özellikle iPhone’un satış noktasında takıldığı dönemlerde SE modeline başvuracağı düşünülüyor.

iPhone SE 3’te neler bekleniyor?

Apple’ın diğer modellerine oranla daha uygun fiyatlı ve kompakt modeli olacak iPhone SE 2022’nin şirketin önceki teknolojilerini kullanmaya devam edeceği düşünülüyor. Bunlar arasında en ünlüsü ön tarafta yer alan TouchID olacak. iPhone 11 modellerinde gördüğümüz çift arka kamera seçeneğiyle gelmesi beklenen 2022 model iPhone SE’lerin bazı iddialara göre çentiksiz ekranla geleceği konuşuluyor. Telefonun 4,7 inçlik iPhone SE 2020’ye kıyasla büyük sayılabilecek 6,06 inçlik LCD panelle karşımıza çıkacağı gelen bilgiler arasında.

Elbette telefonun çıkışına daha 2 sene olduğunu göz önünde bulundurursak gerçekçi iddialar için en azından 1 sene daha beklememiz gerekiyor. Muhtemelen önümüzdeki senenin yonga seti A15 Bionic’e sahip olacak telefonun, yine büyük bir kitle tarafından tercih edileceğini öngörebiliriz. iPhone SE 3 hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.