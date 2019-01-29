Apple, iPhone XI ile Birlikte Kamera Tasarımını Değiştiriyor

Yeni ortaya çıkan bir sıkıntı görsele göre Apple, yeni iPhone'ların kamera modülünün tasarımına karar vermiş durumda. Üstelik yeni iPhone'larda mavi renk seçeneği de bulunacak.

Apple’ın yeni saray mücevherleri olacak 2019 model iPhone’ların tanıtılmasına yaklaşık 8 ay uzaklıktayız. Bu nedenle cihazlar hakkında elimizde çok az bilgi bulunuyor. Şu ana kadar edinilen bilgilere göre Apple, 2019 model iPhone’lar ile birlikte 5G teknolojisine destek vermeyecek. Dahası, yeni iPhone’ların USB Type-C ile şarj edilen 4000mAh’lik bir bataryaya sahip olabileceği söyleniyor. Ancak USB Type-C girişi hala kesinleşmiş değil.

Geçtiğimiz günlerde 2019 model iPhone’ların arka kamera tasarımı ile ilgili iki ayrı görsel ortaya çıkmıştı. Bunlardan biri, Mate 20’ye benzer kare şeklinde bir üçlü arka kamera kurulumu gösteriyorken; diğeri, LG V40’a benzer bir üçlü kamera kurulumu gösteriyordu. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Apple, kare şeklindeki kamera modülünden tamamen vazgeçmiş ve cihazı ortalayan yatay kamera modülünde karar kılmış durumda.

Daha da önemlisi Apple, yeni iPhone’lar ile birlikte renk yelpazesini genişletmeyi planlıyor. iPhone X ile iki, iPhone Xs ile üç renk seçeneği sunan Apple, beyaz, siyah ve altın renk seçeneklerinin yanına bir de mavi renk seçeneği eklemeyi düşünüyor. Ancak yazının başında da bahsettiğimiz gibi cihazların tanıtımına henüz 8’dan uzun bir süre bulunuyor. Dolayısı ile planlar, bu uzun süre zarfında değişiklik gösterebilir.