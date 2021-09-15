Apple, iPhone XR, iPhone 12 ve 12 Pro'yu Satıştan Kaldırdı

Dün yapılan Apple etkinliğinde tanıtılan iPhone 13 Pro ve Pro Max ailesini tanıttı. Fakat bu tanıtımın ardından iPhone 12 Pro ve Pro Max, Apple’ın resmi sitesinde satıştan kaldırıldı.

Dün Apple etkinliğinde tanıtılan ve ülkemizde de satışa sunulan iPhone 13 ailesi bazıları tarafından çok beğenilirken bazıları tarafından da “iPhone 12 çakması” olarak nitelendirildi. Her ne kadar içerisinde daha güçlü bir işlemci ve yeni özellikler barındırsa da pek çok teknolojisever bu cihazların tasarımının yenilikçi olmadığını söyledi.

Tanıtımdan bazı hem sosyal medyada hem de YouTube platformunda pek çok insan “iPhone 13 Pro Max almak yerine gidin ve iPhone 12 Pro Max alın” demeye başlamıştı. Artık bu sözlerden midir bilinmez; Apple, çareyi bir önceki nesilin telefonlarını satıştan kaldırdı.

12 Pro Max ve 12 Pro artık Apple'ın sitesinde satılmıyor:

Dün yapılan etkinlik sonrası iPhone 13 ailesi Apple’ın internet sitesindeki yerini aldı ancak iPhone XR, iPhone 12 Pro ve Pro Max modelleri siteden kaldırıldı. Apple her yıl yeni iPhone ailesini satışa sunduktan birkaç ay sonra eski serinin Pro ve Pro Max telefonlarını siteden kaldırıyordu ancak bu sefer işler öyle olmadı.

iPhone 13 ailesi daha satışa sunulmadan 12 Pro ve Pro Max’in kaldırılması pek çok kullanıcıya göre Apple’ın kullanıcıları iPhone 13 ailesine yöneltme çabası olarak görüldü. Telefonlar her ne kadar Apple’ın internet sitesinden kaldırılmış olsa da ülkemizde ve tüm dünyadaki alışveriş sitelerinde hâlâ Apple güvencesiyle satılmaya devam ediyor.

Apple’ın iPhone 12 Pro ve Pro Max’i siteden kaldırmak için neden bu kadar acele ettiği konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.