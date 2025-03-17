Apple’ın katlanabilir cihazlarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şirketin katlanabilir iPhone ve iPad için Foxconn ile çalıştığı belirtildi.

Apple’ın katlanabilir cihazlarıyla ilgili söylentiler giderek somutlaşmaya başlıyor. Şirketin uzun zamandır konuşulan katlanabilir iPhone ve iPad modelleri için kolları sıvadığı ve üretim sürecinde ciddi adımlar attığı ortaya çıktı.

Apple’ın katlanabilir cihazlarıyla ilgili söylentiler artık daha ciddiye binmiş gibi görünüyor. Katlanabilir iPad ve iPhone’un çıkış yılına dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Katlanabilir iPhone ve iPad için prototip süreci başlıyor

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, iki yeni katlanabilir cihazı için Foxconn’da "Yeni Ürün Tanıtımı" sürecine geçti. Bu cihazların Nisan 2024’te prototip aşamasına geçeceği, seri üretimin ise 2026’nın ikinci yarısında başlayacağı paylaşıldı. Henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmasa da sızdırılan raporlarda, Apple’ın bir katlanabilir iPhone ve bir katlanabilir iPad modeli üzerinde çalıştığı belirtildi.

Katlanabilir iPhone’un, mevcut katlanabilir telefonlardan farklı bir ekran oranına sahip olacağı ve 8 inçlik bir iç ekran sunacağı paylaşıldı. Katlanabilir iPad’in ise açıldığında 19 inçlik bir ekrana ulaşacağı belirtildi. Bu boyutun, şu anda piyasadaki en büyük iPad modellerinden bile önemli ölçüde büyük olduğu vurgulandı.

Eğer planlar doğrulanırsa, Apple’ın katlanabilir iPhone ve iPad modellerini 2026’nın sonlarında veya 2027’nin başlarında tanıtacağı aktarıldı. Ancak şirketten bu cihazlara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle, Apple’ın katlanabilir cihazlarının gerçekten piyasaya sürülüp sürülmeyeceğini görmek için gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği ifade edildi.