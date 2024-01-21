Vision Pro'yu test etme fırsatı bulan Mark Gurman, Apple'ın bazı uygulamalarının Vision Pro özel sürümlerini geliştirmek yerine iPad uygulamalarını karma gerçeklik başlığına optimize ettiğini açıkladı.

Apple Vision Pro, geçtiğimiz günlerde resmen ön siparişe açıldı ve yeniden teknoloji dünyasının önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. YouTube, Netflix, Spotify gibi dev platformların Vision Pro için uygulama geliştirmeyeceklerini açıklaması, bu gelişmiş karma gerçeklik başlığının daha piyasaya çıkmadan tartışmalı bir ürün haline gelmesine neden oldu.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı yeni bilgiler, Vision Pro'nun piyasaya ilk çıktığında gerçekten de tartışmalı bir ürün olacağını ortaya koyuyor. Gurman'a göre Apple'ın kendisi bile geliştiricisi olduğu tüm uygulamaların Vision Pro versiyonunu sunmuyor. Bunun yerine iPad uygulamalarını olduğu gibi karma gerçeklik başlığına getirdi.

Vision Pro'da 1 milyon uygulama olacak ama...

Apple, Vision Pro piyasaya sürüldüğünde 1 milyon fazla uygulamaya destek vereceğini söylemişti. Gurman'a göre bu bilgi doğru ancak Apple'ın "desteklemekten" kastı, iPad uygulamalarını Vision Pro'ya getirmek. Yani Vision Pro'ya özel olarak geliştirilen uygulamalar kesinlikle sayılı olacak.

Gurman'a göre geliştiricilerin Vision Pro'ya uygulama geliştirmemesinin birkaç kabul edilebilir nedeni var. Apple'ın %30'a varan komisyon kesintisi, Vision Pro gibi sınırlı sayıda satacak bir ürüne uygulama geliştirmeyi yüksek maliyetli hale getiriyor. Ayrıca Apple'ın Vision Pro donanımına sınırlı erişim sunması ve uygulamaları efektif hale getirecek bir el kontrolcüsü sunmaması, bu nedenlerden öne çıkanları. Tabii Apple'ın bile kendi uygulamalarının Vision Pro versiyonunu geliştirmediği bir ortamda 3. parti geliştiricileri suçlamak ne kadar mümkün tartışılır…