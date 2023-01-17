Apple, M2 ve M2 Pro işlemcilerine yer veren yeni Mac mini bilgisayarlarını tanıttı. İşte yeni modellerin özellikleri ve Türkiye fiyatı...

Apple, bugün sürpriz bir şekilde (ve aslında son 24 saattir beklendiği gibi) yeni MacBook Pro bilgisayarlarını ve M2 işlemcisinin gelişmiş modellerini tanıttı. Fakat bu ürünlerin yanı sıra şirket, boyundan büyük işleve sahip yenilenen ‘Mac mini’ bilgisayarını da tanıttı.

Yeni Mac mini serisinin baz modelleri, Apple’ın 2022 yılında piyasaya sürdüğü M2 işlemcisine yer veriyor. Öte yandan seride bir adet yepyeni M2 Pro işlemcili bir model de bulunuyor. Serinin fiyatı ise bugün gelen zamma rağmen yüzleri gülümsetmeyi başardı.

Karşınızda yeni Mac mini bilgisayarlar:

Yeni Mac mini, bir önceki yılın tasarımıyla aynı tasarıma yer veriyor. Bilgisayar, kompakt yapısında iki adet Thunderbolt 4, iki adet USB-A, birer adet HDMI, Gigabit Ethernet ve kulaklık girişine ev sahipliği yapıyor. Mac mini, en fazla iki adede kadar ekran destekliyor.

Elbette bu yılın Mac mini’lerinde en ön plana çıkan özellik işlemci tarafında bizi karşılıyor. Mac mini, MacBook Air ve iPad Pro cihazlarında da bulunabilen M2 çipi barındırıyor.

M2 çip, 8 çekirdekli işlemciye ve 10 çekirdekli grafik işlem birimine yer veriyor. Bu sayede cihazlar, grafik performansında M1’e kıyasla büyük bir performans artışı gösteriyor.

En üst düzey Mac mini modelinde ise karşımıza yepyeni M2 Pro çipi çıkıyor. Yeni M2 Pro, baz çipten farklı olarak 10 çekirdekli işlemci ve 16 çekirdekli grafik işlem birimine ev sahipliği yapıyor.

M2 Pro’ya sahip model, giriş modellerinden farklı olarak 16 GB birleşik bellek taşıyor. Öte yandan cihazın tasarımı ve sunduğu bağlantı noktalarında bir değişiklik bulunmuyor.

M2 çipli Mac mini'nin bir önceki yılın modeline göre farkı:

Final Cut Pro’da 2,4 kata kadar daha hızlı ProRes kod dönüştürme performansı.

Adobe Photoshop’ta yüzde 50’ye kadar daha hızlı filtre ve işlev performansı.

Resident Evil: Village’da yüzde 35’e kadar daha hızlı oyun deneyimi.

M2 Pro çipli Mac mini'nin bir önceki yılın modeline göre farkı:

Affinity Photo’da 2,5 kata kadar daha hızlı grafik performansı.

Final Cut Pro’da 4,2 kata kadar daha hızlı ProRes kod dönüştürme performansı.

Resident Evil Village’da 2,8 kata kadar daha hızlı oyun deneyimi.

Mac mini fiyatları: